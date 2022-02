Adil Rami : qui est l'influenceuse Léna Guillou, sa nouvelle compagne ?

C’est dans une vidéo publiée sur TikTok qu’Adil Rami a officialisé sa relation avec Léna Guillou, une jeune femme de 29 ans bien connue des fans de l’émission de téléréalité «Les Marseillais».

Ce lundi 21 février, les internautes ont ainsi découvert Adil Rami en train d’embrasser tendrement le nez de Léna Guillou via une vidéo postée sur son compte TikTok.

L’ancien joueur de l’équipe de France et la jeune femme y apparaissent tout sourire, avec les hashtags #couple et #truelove (amour véritable, ndlr), confirmant ainsi les rumeurs qui circulent depuis des semaines.

Il y a quelques jours, le blogueur Vaaruecos avait révélé que Léna Guillou avait quitté le tournage de la Villa des cœurs brisés pour retrouver son nouveau compagnon. «Elle est en bail fort avec le joueur de foot Adil qui veut même d'après mes informations faire rencontrer Léna à sa famille ! C'est love to love!», avait-il dévoilé à ses abonnés.

Révélée dans l’émission de téléréalité Les Marseillais à Dubaï en juin 2021, où elle a vécu une brève histoire d’amour avec Paga (lui-même en couple avec Luna Skye). Il y avait également eu des rapprochements avec Florent André et Ilan Catronovo, sans que cela n’aille très loin.

Elle s’était récemment envolée pour la République dominicaine pour y tourner la prochaine saison de La Villa des cœurs brisés après son passage dans le programme Les Princes et les princesses de l’amour où elle avait rencontré Adrien, dont elle s’était finalement séparée.

Passionnée de maquillage

Léna Guillou a toutefois précisé sur Instagram que les relations qu’elle avait entretenu dans les différentes émissions de téléréalité étaient scénarisées par la production. « Dans la vie, je n'embrasse absolument pas des garçons comme ça », avait-elle déclaré, n’hésitant pas à se montrer très critique sur ce type d’émission. «Faire de la télé pour faire de la télé, ce n'est pas mon délire. À part nous voir manger et s'engueuler, il n'y a pas grand chose. Il serait temps d'innover un peu», avait-elle ajouté.

Outre la téléréalité, Léna Guillou est passionnée de maquillage, et a ouvert en 2020 un institut de beauté à Nice. Elle possède également sa propre chaîne YouTube où elle donne des conseils maquillage, mode, et beauté. Et sert parfois de modèle photo.