TikTok : qu'est-ce que l'«Euphoria High School challenge», qui cartonne auprès des fans de la série

C'est le teen drama dont tout le monde parle aux Etats-Unis, et les fans s'en donnent à coeur joie lorsqu'il s'agit d'honorer un challenge autour de la série. Sur TikTok, les internautes se sont amusés à reproduire l'«Euphoria High School Challenge», reprenant l'un des codes du show de HBO.

Le défi est simple, se filmer vêtu de vêtements classiques pour se rendre au lycée, en inscrivant la tagline du challenge : «When you are on the way to school but you forget you go to Euphoria High», entendez «Quand tu es en chemin pour aller au lycée mais que tu as oublié que tu allais à celui d'Euphoria».

Dans la série portée notamment par l'actrice américaine Zendaya, les tenues particulièrement glamour des étudiants - et très éloignées de la réalité - ont souvent été pointés du doigt par les internautes.

Sur les vidéos postées sur TikTok, les utilisateurs du réseau social se sont donc amusés à revenir devant la caméra avec des tenues sexy pour coller avec la série. Un challenge auquel les internautes se sont adonnés avec beaucoup de zèle.