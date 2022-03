Mary à tout prix sur W9 : que devient Cameron Diaz ?

Retirée des plateaux de cinéma depuis 2014, Cameron Diaz n’envisage toujours pas de rejouer la comédie.

La comédienne, devenue business woman à l’été 2020 en lançant sa marque de vin bio vegan Avaline, également auteure de deux livres consacrés au développement personnel, semble vraisemblablement avoir tiré un trait définitif sur sa carrière au cinéma.

Interrogée récemment par Yahoo Finance Presents sur une éventuel retour à Hollywood, l’interprète de « Mary à tout prix » a feint de réfléchir avant de répondre simplement « non », confirmant son retrait de l’industrie cinématographique annoncé en 2018.

Sa famille : une priorité

Revenant sur ses nouvelles priorités et sur l’équilibre qu’elle a trouvé aujourd’hui, évoquant le «ratio» à accorder au travail et à la famille, l’ex-actrice, maman épanouie d’une petite fille Raddix, née il y a un peu plus d’un an, a expliqué s'être «investie à 100 % dans ma carrière en tant qu’actrice, je l’ai fait à 100 %. C’est une autre époque de ma vie maintenant ». Et de poursuivre : « Avoir une famille, être mariée et avoir notre petit noyau, c'est tout simplement la meilleure chose que j’ai faite. Donc je ne peux pas donner. Je n'ai pas ce qu'il faut pour donner à un film ce qui est nécessaire. Toute mon énergie est là », a précisé Cameron Diaz, aujourd’hui âgée de 49 ans.

En 2019, à 47 ans, Cameron Diaz et son époux le guitariste Benji Madden, sont devenus parents pour la première fois. Et la jolie blonde compte bien consacrer toutes ses forces à son bonheur familial, loin des plateaux de cinéma.