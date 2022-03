Alec Baldwin : déjà sept fois papa, l’acteur accueille un nouveau bébé

Un peu d’espoir dans la vie d’Alec Baldwin. Après une année marquée par la disparition d’Halyna Hutchins sur le tournage de «Rust», l’acteur va être papa pour la huitième fois.

Une annonce faite par son épouse Hilaria Baldwin, et que l’acteur a partagé sur ses réseaux. «Après de nombreux hauts et bas au cours des dernières années, nous connaissons un rebondissement passionnant et avons une énorme surprise : un autre Baldwinito arrive cet automne», a fait savoir son épouse et entrepreneuse, de vingt-six ans sa cadette. Un message qu’elle a accompagné d’une vidéo montrant la famille, déjà nombreuse de l’acteur, accueillir cette bonne nouvelle.

Une naissance inattendue

Déjà parents de six enfants ensemble, le couple ne s’attendait visiblement pas à cette nouvelle, comme l’a précisé Hilaria Baldwin. «Nous étions à peu près sûrs que notre famille était complète et nous sommes plus que satisfaits de cette surprise». Avec cette nouvelle naissance, son épouse accueillera son septième enfant. L’acteur deviendra, quant à lui, papa pour la huitième fois. Sa fille aînée, aujourd’hui âgée de 27 ans, est le fruit de son union avec Kim Basinger.

Un bébé à naître qu’Hilara Baldwin, 38 ans, a accueilli comme «un cadeau en ces temps incertains». «Notre nouveau bébé est un point très lumineux dans nos vies. (…) J'ai hâte de continuer avec toi ce voyage sauvage que nous appelons "la vie"», a-t-elle conclu.

Depuis le 21 octobre dernier et le tir accidentel, qui a couté la vie de la chef de la photographie du film «Rust», Alec Baldwin est apparu à plusieurs reprises dévasté par ce drame. Dans le cadre de cette affaire, plusieurs plaintes ont été déposées devant la justice à l’encontre de l’acteur, également producteur du film. Parmi elles, celle de l’époux d’Halyna Hutchins.