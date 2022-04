Kim Kardashian fait une révélation sur sa première rencontre avec Pete Davidson

Dans le premier épisode de la nouvelle version de sa téléréalité «The Kardashians» - disponible en France sur Disney+ dès le 14 avril - Kim Kardashian a révélé qu’elle avait déjà rencontré Pete Davidson avant sa participation à l’émission Saturday Night Live, en octobre dernier.

La jeune femme de 41 ans explique s’être entretenue avec Pete Davidson lors du Met Gala en septembre 2021, afin de lui demander des conseils à propos de sa participation au SNL. «J’ai croisé Pete Davidson au Met et je lui disais ‘j’ai tellement peur. Je ne sais pas dans quoi je me suis engagée’. Et il me dit : ‘Tu sais lire des cartons ? Alors ça va bien se passer. Ça va aller», se souvient-elle.

Kim Kardashian et Pete Davidson étaient apparus ensemble dans un sketch – accessible sur myCANAL – dans lequel elle incarne la princesse Jasmine, et lui Aladdin. C’était la première fois qu’ils s’embrassaient, selon les confidences de la jeune femme dans l’émission de Jimmy Kimmel. Et certainement pas la dernière, puisqu’ils sont désormais en couple.

Pete Davidson a manifestement gardé un souvenir ému de ce sketch avec Kim Kardashian puisqu’il lui a offert les costumes et le fameux tapis sur lequel ils ont tourné la scène le jour de la Saint Valentin. Pour les téléspectateurs qui se poseraient la question de savoir s'il va apparaître dans The Kardashians, Kim Kardashian a précisé que son petit ami ne sera pas dans la première saison de l’émission. Mais que cela pourrait changer à l’avenir.

«Cela ne correspond pas à ce qu’il fait. Mais s’il y a un événement et qu’il est présent, il n’empêchera pas les caméras de le filmer. Je crois que j’ai peut-être un truc sympa qui va arriver, mais ce ne sera pas pour cette saison», a-t-elle expliqué.