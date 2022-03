Kim Kardashian : Kanye West confirme ses échanges de textos avec Pete Davidson sur Instagram

Dans un long message posté sur Instagram ce lundi, Kanye West continue d’accuser Kim Kardashian de l’empêcher de voir ses enfants. Et confirme avoir échangé des textos – récemment rendus publiques – avec Pete Davidson.

Le rappeur a illustré son message avec une capture d’écran du site américain OK Magazine, reprenant la réponse de Kim Kardashian à un de ses précédents messages, où il affirmait que son ex-épouse mettait tout en œuvre pour le couper de leurs enfants, North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans, et Psalm, 2 ans.

«S’il te plaît, arrête avec cette histoire, tu étais là ce matin pour accompagner les enfants à l’école», avait écrit Kim Kardashian suite à la publication de son ex. Le rappeur a donc réitéré ses accusations, affirmant que son ex-femme avait refusé qu’il les emmène à l’église dimanche dernier, et qu’elle changerait les plannings à la dernière minute dans le seul but de l’empêcher de voir les enfants.

Le rappeur s'est lancé ensuite dans une longue tirade dans laquelle il confirme l’échange de textos avec Pete Davidson, le nouveau compagnon de Kim Kardashian. Ce dernier aurait demandé à Kanye West d’arrêter de le menacer, d’arrêter de s’en prendre publiquement à la mère de ses enfants, de se faire soigner pour ses problèmes de santé mentale, et éventuellement de se rencontrer dans un endroit discret afin de pouvoir apaiser la situation.

Le site américain TMZ a publié les captures d’écran de leurs échanges. Dont une photo de Pete Davidson qui, pour répondre à Kanye West lui demandant où il se trouve, lui envoie une photo de lui dans le lit «avec ta femme».

© TMZ / D.R.

Dans son message publié sur Instagram, Kanye West accuse également Kim Kardashian de tenter de le pousser à bout avec l’objectif d’obtenir une ordonnance restrictive à son encontre. Dimanche, le rappeur avait également posté une série de vidéos pour évoquer, notamment, le fait que sa fille North était autorisée par sa mère à utiliser l’application TikTok. Selon lui, ses vidéos ont été faites après qu’il se soit senti «ignoré» par Kim Kardashian.

Alors qu’un juge a déclaré Kim Kardashian «légalement célibataire» au début du mois, elle et Kanye West sont encore au cœur d’une procédure de divorce qui ne fait qu’empirer à mesure que les semaines passent.