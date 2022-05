Friends : Mike Hagerty, l'acteur qui jouait le concierge dans la série, est mort

Adieu Monsieur Treeger. L'acteur américain qui incarnait le concierge dans la série à succès Friends, Mike Hagerty, est mort le 29 avril dernier à l'âge de 67 ans. La triste nouvelle a été rendue publique ce vendredi 6 mai, mais les circonstances de son décès ne sont pas encore connues.

«Avec une grande tristesse, la famille de Michael G. Hagerty a annoncé son décès hier à Los Angeles. Acteur de caractère bien-aimé, son amour pour sa ville natale de Chicago et sa famille ont été les pierres angulaires de sa vie. Mike, un mari dévoué, laisse dans le deuil son épouse Mary Kathryn, sa sœur Mary Ann Hagerty, son épouse Kathleen O’Rourke et leur fille Meg. Il va beaucoup nous manquer», a écrit l’actrice Bridget Everett, connue pour son rôle dans Sex and The City.

Dans la série Friends, Mike Hagerty incarnait Monsieur Treeger, le concierge moustachu et bougon, qui a fait son apparition dans la saison 2. D'ailleurs, il était l'un des personnages secondaires les plus appréciés de la série

Au cinéma, ce second couteau était apparu dans de nombreuses productions des années 1980 et 1990 comme Dick Tracy, Inspecteur Gadget, Wayne’s World, Speed 2, Austin Power 2, ou La Mort sera si douce.

Et côté télévision, il a notamment joué des petits rôles dans Seinfeld, Grey’s Anatomy ou encore Community. Il était également apparu dans les deux premiers épisodes de la série Brooklyn Nine-Nine.