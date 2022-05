Madonna : la star dévoile ses parties intimes dans des vidéos NFT

Madonna se lance dans les NFT. La star a mis en vente un triptyque baptisé «Mother of Creation», explorant le thème de la maternité, et qui n’a pas manqué de faire réagir.

Et pour cause. Au fil de ces séquences, réalisées avec l’artiste Beeple, connu entre autres pour avoir vendu plus de 69 millions de dollars une œuvre NFT (jeton non fongible en français), la chanteuse se dévoile dans le plus simple appareil.

Dans la première œuvre numérique, «Mère de la nature», on peut voir l'artiste de 63 ans sous forme d’avatar, les jambes écartées, donnant naissance à un arbre. Cette collection comprend également un modèle 3D de son vagin.

Dans, «Mère de l’évolution», la maman de Lourdes est en effet assise sur une voiture, avec des papillons sortant de ses parties intimes. La troisième vidéo est baptisée «Mère de la technologie». Cette fois, la reine de la pop se trouve dans la forêt, et fait naître des vers électroniques.

«Je voulais étudier le concept de création, non seulement la façon dont un enfant entre dans le monde par le vagin d’une femme, mais aussi la façon dont un artiste donne naissance à la créativité», a indiqué Madonna dans un communiqué.

Pour la bonne cause

Mais surtout, «nous voulions profiter de cette occasion pour aider les mères et les enfants qui en ont le plus besoin en ce moment», a-t-elle ajouté. Si ces œuvres numériques font polémiques, elles ont en effet été créées pour la bonne cause. Les vidéos ont été mises aux enchères sur SuperRare ce mercredi 11 mai.

La chanteuse a fait savoir que cette vente est organisée au profit de trois associations caritatives : Voices of Children, qui vient en aide aux enfants ukrainiens, City of Joy, qui lutte pour défendre les femmes et les jeunes filles victimes de violences au Congo, et Black Mama’s Bail Out, qui soutient des mères incarcérées.