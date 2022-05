Tom Cruise très prévenant à l’égard de Kate Middleton pour l’avant-première de Top Gun à Londres

Après le festival de Cannes, Tom Cruise s’est envolé pour Londres, où il a présenté hier soir en avant-première le second volet de Top Gun, en présence du prince William et de Kate Middleton.

Un vrai gentleman. Après avoir foulée le tapis rouge cannois mercredi 18 mai, où il a présenté en première mondiale «Top Gun : Maverick» hors compétition, recevant au passage une palme d’or d’honneur, l’acteur de 59 ans a assisté hier à l’avant-première du film à Londres. L’occasion pour l’acteur et l’équipe du film de rencontrer le duc et la duchesse de Cambridge, venus assister à l’événement. Et visiblement, l'entente était au beau fixe.

Tom Cruise aux petits soins avec la Duchesse

Alors que le couple royal a foulé le tapis rouge, Tom Cruise est apparu très prévenant avec Kate Middleton. L'acteur, qui a repris son rôle du Captaine Maverick, plus de 30 ans ans après la sortie du premier volet, n’a ainsi pas hésité à lui prendre la main pour l’accompagner sur le red carpet installé à Leicester Square. Il faut souligner que Kate Middleton a fait son effet hier dans une robe bustier noire et blanche ajustée. Un geste dont la duchesse ne s'est pas offusquée, apparaissant tout sourire face à l'acteur américain, qui partage la même passion que son époux pour l'aéronautique.

L'acteur admiratif de la famille royale

L'acteur, qui affiche un profond respect pour la famille royale britannique, n'a pas non plus manqué de partager son admiration pour le prince William, avec qui il a de nombreux points communs, a-t-il expliqué au jounal britannique Métro : «Nous aimons tous les deux l'Angleterre, et nous sommes tous les deux des aviateurs, nous aimons tous les deux voler», a expliqué la star.

Dimanche dernier, c'est à la reine Elizabeth II qu'il avait rendu hommage dans un discours prononcé à l'occasion d'un grand spectacle équestre donné devant la souveraine à l'occasion de son jubilé de platine. L'acteur a ainsi salué «le dévouement» et «la dignité» de la monarque soulignant : «ce qu'elle a accompli est historique».

Dans un autre registre, Tom Cruise multiplie, lui aussi, les prouesses. Ses nouvelles cascades aériennes seront à découvrir dès le 25 mai, date de sortie sur grand écran de «Top Gun : Maverick».