Shakira et Piqué : le couple face à a rupture ?

La chanteuse Shakira aurait pris son compagnon, le footballeur espagnol Gérard Piqué, en flagrant délit d’adultère.

La fin d’une histoire? Ensemble depuis 2011 après une rencontre sur le clip Waka Waka un an auparavant, rien n’irait plus entre la chanteuse colombienne Shakira et le footballeur du FC Barcelone Gerard Piqué, selon le journal espagnol el Periodico. Leur couple bâterait de l’aile, d’après l’un de leur journaliste Emilio Pérez de Rozas, pour qui le footballeur aurait même quitté le domicile conjugal pour retourner vivre en solo dans son appartement de Barcelone.

De l'infidélité dans l'air

La cause de cette crise serait due à une infidélité de Gérard Piqué d’après deux autres journalistes – Laura Fa et Lorena Vázquez - qui ont confié mercredi au podcast Mamarizza de plus amples détails. Selon elles, «la chanteuse l'a surpris avec une autre», et par conséquent elle aurait »pris la décision de se séparer».

Reste à savoir si le couple, parent de deux enfants, confirmera cette décision qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux. Un grand nombre d'internautes s'est ainsi demandé comment il était possible de tromper Shakira.