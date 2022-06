Football : Après le départ de Gareth Bale, qui est le joueur le mieux payé du Real Madrid ?

En fin de contrat, Gareth Bale va quitter le Real Madrid, où il évoluait depuis 2013, et céder sa place de joueur le plus payé du club espagnol.

Une page se tourne au Real Madrid. En fin de contrat, Gareth Bale a fait ses adieux au club espagnol, où il a évolué pendant neuf saisons avec 15 titres décrochés, dont cinq Ligues des champions.

Et s’il a connu des dernières saisons compliquées, ne jouant que très peu en raison de tensions avec ses entraîneurs et de blessures à répétition, le Gallois était le joueur le mieux payé des Merengue. L’ancien joueur de Tottenham touchait pas moins de 16 millions d’euros net par saison, selon les chiffres du site Salary Sport repris par As.

Avec le départ de Gareth Bale, c’est désormais Eden Hazard qui va devenir le joueur le mieux rémunéré du vestiaire madrilène. Dans la capitale espagnole, l’ancien lillois, qui n’a que très peu joué cette saison, perçoit un salaire de 12 millions d’euros. L’international belge devance des joueurs majeurs de l’effectif du Real Madrid comme Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos ou encore Thibaut Courtois, qui touchent autour de 10 millions d’euros net par saison.

Première recrue de l’été, Antonio Rüdiger, qui s’est engagé jusqu’en 2026, devrait lui percevoir un salaire d’environ 7 millions d’euros, qui pourrait approcher les 9 millions d’euros avec les bonus. Des émoluments proches de son nouveau partenaire de défense David Alaba. De leur côté, Casemiro (environ 6 millions d’euros net), Dani Carvajal (environ 4,5 milliosn d’euros net) ou encore Rodrygo (moins de 4 millions d’euros net) doivent se contenter d’un salaire moins important.