Bradley Cooper victime d'une agression dans le métro

L’acteur américain Bradley Cooper raconte avoir été menacé avec un couteau dans le métro à New York.

«J’ai été complètement pris au dépourvu», a-t-il confié ce lundi 29 novembre lors d’une interview pour le podcast Armchair Expert. L’agression remonterait à octobre 2019, à la mi-journée, se rappelle-t-il. L’acteur se dirigeait alors vers la sortie de la station pour aller récupérer sa fille Lea à l’école. C’est à ce moment-là qu’un homme l’a approché brusquement.

«J’avais les oreilles bouchées et je pensais que le gars voulait une photo avec moi. Jusqu’à ce que je baisse les yeux et que je voie le couteau dans ses mains. Je l’ai regardé droit dans les yeux et j’ai vu à quel point il était encore jeune», détaille l’acteur qui, d’instinct, a décidé de prendre la fuite.

«On m’a toujours appris à ne pas courir quand quelqu’un se tient devant vous avec une arme. Mais c’était juste trop fou pour rester là. Je lui ai arraché le bras et j’ai couru dehors», se souvient Bradley Cooper qui a quand même pris le temps de prendre une photo de son agresseur.

A sa sortie du métro se trouvait justement un véhicule de police, dit-il. «Il y avait une voiture de police à proximité et j’ai immédiatement montré les photos aux agents. Ils ont demandé si j’avais été blessé. Heureusement, cela n’a pas été le cas», précise le comédien qui dit être ensuite allé chercher sa petite fille à l’école et n’avoir jamais dit à ses amis ce qui lui était arrivé. «Je réalise que je me sentais un peu trop à l’aise à New York. Depuis, je suis un peu plus prudent», a conclu la star de Very Bad Trip.