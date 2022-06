Kim Kardashian aurait rendu la mythique robe de Marilyn Monroe abîmée

Alors que le 2 mai dernier, Kim Kardashian est apparue à la soirée du MET Gala dans la robe portée par Marilyn Monroe en 1962 lors de son célèbre «Happy birthday Mr. President» adressé à John Fitzgerald Kennedy, la femme d'affaire aurait détérioré cette pièce emblématique.

Un prêt inconscient. L'influenceuse et femme d’affaire de 41 ans a, d'après plusieurs photographies, abîmé la robe qui lui a été prêtée par le musée Ripley’s belive it or not, spécialement pour cette soirée de charité. C’est ce qu’a expliqué le collectionneur Scott Fortner sur la chaîne américaine Sky News, pour qui ce prêt était «irresponsable», précisant que «ce n'est pas juste une robe».

La cause de son courroux ? Le tissu de cette mythique pièce aurait été détendu, voire déchiré et plusieurs cristaux seraient manquants.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.





The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS — Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2022

Pour mémoire, cette pièce a été portée par Marilyn Monroe en 1962 lors de son célèbre «Happy Birthday Mr President» chanté à l'occasion des 45 ans de J.F.K.

Des dommages «irréparables»

Loin de vouloir accabler Kim Kardashian, précise l’expert, il estime en revanche que cette pièce moulante ornée de 6.000 cristaux et cousue main par le costumier Jean Louis, n’aurait en effet jamais dû être prêtée mais devrait être préservée coûte que coûte. D'autant plus lorsque l'on sait qu'elle reste à ce jour la robe ayant été vendue la plus chère aux enchères, pour une somme de 4,8 millions de dollars, en 2016, par la maison Julien’s Auctions.

«Je pense que la déception que je ressens est que Ripley a fait plusieurs déclarations selon lesquelles il faisait tout ce qu'il pouvait pour protéger et préserver la robe». Une robe qui de son point de vue «aurait dû être archivée, préservée et prise en charge» dans la mesure où elle «fait partie de l'histoire américaine d'un événement qui s'est produit il y a 60 ans». Car plus qu’un vêtement, «c'est une icône culturelle. C'est une icône politique. C'est une icône hollywoodienne», insiste-t-il. «C’est la robe la plus célèbre au monde ». Mais le mal est fait, et il considère que les dommages sont «irréparables».

De son côté, Kim Kardashian, qui a perdu plusieurs kilos, selon le magazine Elle, pour pouvoir enfiler cette pièce unique, s’était déclarée sur les réseaux «honorée de porter la robe emblématique que Marilyn Monroe portait en 1962 pour chanter «Joyeux anniversaire» au président John F. Kennedy».

Elle avait d'ailleurs remercié Ripley's Believe It or Not «de (lui) avoir donné l'opportunité de présenter cette pièce évocatrice de l'histoire de la mode pour la première fois depuis que feu Marilyn Monroe l'a portée». La première et certainement la dernière fois.