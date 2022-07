Diam’s quitte les réseaux sociaux et est touchée par le succès de son docu

Devant le succès de son documentaire «Salam», consacré à son histoire et diffusé en salle pour uniquement deux dates, les 1 et 2 juillet derniers, Diam's a tenu à remercier le public avant d’annoncer son retrait des réseaux sociaux.

Diam’s ne compte pas rester sous le feu des projecteurs. Alors qu’en mai dernier, l’artiste retirée de la scène depuis 2009 sortait du silence pour annoncer la sortie de son documentaire «Salam», présenté à Cannes et projeté seulement pour deux dates en salles avant une diffusion en ligne à la rentrée, Diam’s a réagi à l’engouement que ce projet a suscité auprès du public. Il faut dire que, rien que le 1er juillet, «Salam» a enregistré 50.000 entrées se classant numéro 1 au box-office. Un succès qui a touché l'ex-star du rap.

Via son compte Instagram, Diam’s, Mélanie Georgiades de son vrai nom, a tenu à partager son émotion. «Merci», a ainsi sobrement écrit l’interprète de «Jeune demoiselle», aujourd’hui âgée de 41 ans, avant d'exprimer ce qu'elle a ressenti et la difficulté de trouver les bons mots. «J’aurais aimé trouver les mots justes pour vous dire ce que je ressens mais je pense que je ne les trouverai jamais. Vous ne pouvez pas savoir combien j’ai pleuré, combien mon cœur a été touché, combien j’ai souri», a poursuivi la mère de famille, qui confie avoir été «bouleversée».

Départ des réseaux sociaux

Un message de remerciements dans lequel Diam’s annonce, par ailleurs, sa mise en retrait des réseaux sociaux. L'artiste qui n'a donné que de rares interviews pour assurer la promotion de «Salam» avait également pris la plume pour raconter sur Instagram la genèse de ce projet.

Un retour sur le devant de la scène, qu'elle ne compte pas prolonger, préférant à nouveau s'éloigner de la sphère publique. Revenant sur la sortie en ligne à la rentrée du documentaire, elle précise : «D’ici là, prenez bien soin de vous. Je me coupe des réseaux sociaux mais je ne me coupe pas de vous...», note la quadragénaire, qui préfère aujourd'hui se consacrer à sa famille et à ses activités associatives.

Pour mémoire, «Salam», documentaire que Diam's a coréalisé avec Houda Benyamina et Anne Cissé, revient sur son histoire. Elle s'y confie pour la première fois à cœur ouvert sur la scène, ses années de gloire, ses dépressions, sa quête de sens, et sa conversion à l'islam en 2008.