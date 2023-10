«On est comme des soeurs» : Vitaa se confie sur son amitié avec Diam's

Lors d’une interview, la chanteuse Vitaa, qui sort un nouvel album ce vendredi, s’est confiée sur sa relation avec Diam’s.

Une amitié de longue date. Alors qu’elle sort ce vendredi un nouvel album en solo baptisé «Charlotte», en référence à son vrai prénom, la chanteuse Vitaa s’est confiée au Parisien sur les moments forts de sa carrière. Et s’il y en a bien un qui a marqué les esprits, c’est la sortie du tube «Confessions nocturnes», en 2006, interprété en duo avec Diam's, dont elle est restée très proche.

«On est comme des sœurs», a affirmé Vitaa auprès du quotidien régional. «On s’est rencontrées grâce à la musique, mais notre relation a vite dépassé cela. (…) On a eu nos enfants en même temps, on partage nos vies, nos valeurs», a-t-elle déclaré, précisant que ses enfants sont partis en vacances chez Diam's cet été.

«On passe des heures au téléphone»

Les deux copines s’appellent régulièrement, mais ne parlent jamais albums et concerts. «On passe des heures au téléphone, mais on parle de tout sauf de musique. Entre nous, c’est Mélanie et Charlotte», a expliqué Vitaa, qui partira en tournée dès octobre 2024.

D’ailleurs, elle ne lui a même pas fait écouter son nouvel album. «Je ne lui ai pas fait écouter mon disque, comme je ne le fais pas écouter à ma mère», a souligné la complice de Slimane.

En revanche, mauvaise nouvelle pour les fans, cet opus sera peut-être le dernier. C'est en effet ce que Vitaa avait affirmé il y a quelques semaines auprès de Sudinfo. «Et je ne dis pas ça pour faire de la com», avait ajouté l'artiste de 40 ans.