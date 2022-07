La fille de Kim K demande aux paparazzi d'arrêter de la prendre en photo

North West n’apprécie guère être au centre de l’attention des paparazzi et des fans en permanence. La fille aînée de Kim Kardashian et Kanye West leur a demandé d’arrêter de la photographier et de la filmer en affichant lors du défilé de Jean Paul Gaultier un message clair «Stop».

C’en est assez. Alors que la fillette de 9 ans a accompagné sa célèbre maman à Paris à l’occasion de la Fashion Week qui s’est achevée hier jeudi, chacune de leur apparition n’a pas manqué d’attirer paparazzi et fans de la famille Kardashian. Un engouement qui semble avoir fatigué la petite, qui n’a pas hésité à le faire savoir. Lors du défilé Jean Paul Gaultier, North West est apparue au premier rang montrant une pancarte barrée de la mention STOP à ceux qui la filmait.

For anyone who knows North knows how funny she finds this video! North I guess had it with the people taking pictures of her so she wrote on her invite STOP and held it up and wanted them to just focus on the show… pic.twitter.com/29F26ooy8A

— Kim Kardashian (@KimKardashian) July 8, 2022