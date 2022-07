Will Smith présente ses excuses à Chris Rock, quatre mois après l’avoir giflé

Quatre mois après l’avoir giflé, Will Smith est apparu dans une vidéo, ce vendredi, dans laquelle il présente ses excuses à Chris Rock, tout en prenant le temps de revenir sur cet épisode qui avait marqué la dernière cérémonie des Oscars.

Des excuses filmées. Ce 29 juillet, Will Smith est sorti de son silence afin de présenter à nouveau ses excuses à Chris Rock après l’avoir giflé durant la cérémonie des Oscars. C’est à travers une vidéo partagée sur Instagram, qu’il lui a demandé pardon.

«Je voudrais te dire Chris, que je m’excuse, mon comportement était inacceptable, et je suis là quand tu seras prêt à parler», a ainsi déclaré le comédien, ses yeux rivés vers l’objectif.

À la question de savoir pourquoi il ne s’était pas excusé lors de son discours d’acceptation de l’Oscar, soit quelques minutes après l’incident, Will Smith a répondu honnêtement «qu’il n’était pas rationnel et que tout était flou». Il a par ailleurs affirmé, avoir tenté de joindre Chris Rock depuis, «mais ce dernier n’était pas encore prêt».

Dans cette vidéo, Will Smith est également revenu sur les émotions qui l’ont traversé pendant et après son geste, et a affirmé se sentir «plein de remords». «Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de faire à ce moment-là», a-t-il assuré.

L’acteur de 53 ans qui se dit honteux, a demandé pardon auprès de la famille de Chris Rock, et plus particulièrement de sa mère et de son frère, Tony Rock, qu’il a expliqué être son ami jusqu’à ce moment «probablement irréparable». Il a ainsi confié «ne pas avoir réalisé à quel point beaucoup de personnes avaient été blessées par ça».

Will Smith s’excuse auprès de sa famille

Dans cette vidéo, Will Smith a insisté sur le fait que son épouse, Jada Pinkett Smith, ne l’avait pas influencé à réagir après la mauvaise blague faite à son encontre par Chris Rock. «C’était mon propre choix, à partir de mes propres expériences, de mon histoire avec Chris. Jada n’a rien à voir avec ça», a-t-il assuré avant de s’excuser «auprès de ses enfants et de sa famille pour tout ça».

Les excuses de l’artiste font écho aux récentes déclarations de Chris Rock, affirmant ne pas se sentir comme une victime bien que la gifle «lui a fait mal», lors d’un spectacle donné dans le New Jersey aux États-Unis.

Ce geste colérique avait contraint Will Smith à démissionner de l’Académie des Oscars, qui a pour sa part pris la décision de lui interdire de venir à ses cérémonies pour les dix prochaines années.

Pour rappel, en mars dernier, c’était dans un message écrit et publié sur les réseaux sociaux que l’acteur s’était excusé une première fois, d’avoir giflé l’humoriste.