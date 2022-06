Jada Pinkett Smith appelle son mari et Chris Rock à la réconciliation

Deux mois après la gifle assénée par Will Smith à l’humoriste Chris Rock lors de la cérémonie des Oscar, Jada Pinkett Smith est revenue pour la première fois sur cet incident, appelant les deux hommes à se réconcilier.

Aller de l’avant. L’épouse de Will Smith veut débloquer la situation et a enjoint les deux hommes à dépasser cet incident sur lequel elle est revenue pour la première fois dans son émission «Red Table Talk», hier lundi 1er juin. Une injonction à la réconciliation repérée par plusieurs médias américains. Alors qu’elle abordait hier le sujet de l’alopécie, maladie dont elle souffre et qui provoque la chute des cheveux, elle est revenue sur le coup de sang de son époux, appelant les deux hommes à dépasser ce différent.

Pour mémoire, le 28 mars dernier, Will Smith est monté sur scène en pleine cérémonie des Oscar pour gifler Chris Rock après une blague sur la coupe de cheveux de son épouse qui, atteinte d’alopécie, était apparue le crâne rasé. La scène a fait le tour du monde, provoquant l’indignation.

Mais pour Jada Pinkett Smith, le temps est désormais à la réconciliation, comme elle l’a fait savoir. «Mon espoir le plus profond est que ces deux hommes intelligents et capables aient l'occasion de guérir, d'en parler et de se réconcilier», a-t-elle expliqué. Et de poursuivre en précisant que, vu «l'état du monde aujourd'hui, nous avons besoin d'eux tous les deux».

Une crise gérée en famille

Elle a ensuite évoqué la manière dont Will Smith et elle-même gèrent cette crise. «Jusque-là, Will et moi continuons à faire ce que nous avons fait au cours des 28 dernières années, et c'est continuer à comprendre cette chose appelée la vie ensemble. Merci pour votre attention», a conclu cette dernière qui veut donc œuvrer pour la paix.

Pas sûr, toutefois, que son message soit entendu par la famille de Chris Rock, qui a plusieurs reprises a partagé sa colère à l’encontre de l’acteur oscarisé le soir même de l’incident pour sa performance dans «La méthode Williams».

De son côté, Will Smith est professionnellement dans la tourmente depuis ce geste largement condamné, à commencer par l’académie des Oscar qui a interdit l’acteur de cérémonie pendant 10 ans. En avril dernier, Netflix et Sony avaient quant à eux interrompu leurs projets avec l’acteur.