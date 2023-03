Chris Rock : un an après la gifle de Will Smith, l’humoriste riposte

Giflé par l’acteur Will Smith pendant la cérémonie des Oscars l’année dernière, et resté relativement silencieux sur le sujet depuis, l’humoriste Chris Rock a finalement riposté ce samedi 4 mars lors d’un de ses spectacles.

«Je vais essayer de faire un show ce soir sans offenser personne. Je vais faire de mon mieux, car on ne sait jamais ce qui pourrait être déclenché», s’est amusé Chris Rock en ouvrant son set, diffusé en direct de Baltimore ce samedi 4 mars sur Netflix.

«Les gens disent toujours que les mots blessent… quiconque dit que les mots blessent n'a jamais été frappé au visage», a-t-il ensuite raconté, en référence manifeste à la gifle que Will Smith lui a assénée lors de la cérémonie des Oscars un an plus tôt, un événement pour lequel il n’a pas porté plainte et était jusque-là plutôt resté discret. C’est ensuite dans les dix dernières minutes de son spectacle qu’il a dégainé ses punchlines les plus acides. Et il l’assure, pas question de s’apitoyer sur son sort.

«Vous savez tous ce qui m'est arrivé, me faire frapper par 'Suge' Smith. Ça fait encore mal. J'ai ‘Summertime’ qui résonne dans mes oreilles. Mais je ne suis pas une victime, bébé. Vous ne me verrez jamais chez Oprah ou Gayle pleurer… J'ai pris ce coup comme Pacquiao», a-t-il plaisanté avant de livrer les raisons selon lesquelles Will Smith s’en serait pris à lui.

Le comédien a suggéré que plutôt que sa blague sur la coupe de cheveux très courte de Jada Pinkett Smith (qui souffre d’alopécie), c’est la relation de Will Smith avec son épouse qui était ce soir-là en question.

Indignation sélective

«Will Smith pratique l'indignation sélective», a déclaré Rock, se faisant un malin plaisir de rappeler que l'acteur avait été largement moqué après un épisode de l'émission de son épouse Jada, «Red Table Talk», au cours duquel avait été évoquée la liaison extra-conjugale qu'elle avait eue. «Pourquoi faire ça ?», a demandé Chris Rock. «Elle l'a blessé bien plus qu'il ne m'a blessé», a-t-il ajouté, précisant qu'il avait essayé d'appeler Smith par la suite pour «lui présenter ses condoléances». «Tout le monde a traité cet homme de garce… et qui a-t-il frappé ? Moi», a-t-il ajouté en riant.

Selon Chris Rock toujours, Jade Pinkett Smith nourrit de l’animosité à son égard depuis des années, lorsqu'elle l'avait appelé à boycotter les Oscars parce que son mari n'avait pas été nommé pour son film «Seul contre tous», sorti en 2015.

Toujours douloureux

«Les gens (me) demandent ‘Ça fait mal ?’ Ça fait encore mal», a-t-il ensuite confié sur la douleur ressentie au moment de recevoir la gifle. «Will Smith est nettement plus costaud que moi. Will Smith a joué le rôle de Mohamed Ali dans un film. Vous pensez que j'ai auditionné pour ça ?»

A-t-il de la rancœur aujourd’hui ? Le doute n’est pas permis. «J’ai aimé Will Smith, toute ma vie… Maintenant je regarde 'Emancipation' juste pour le voir se faire fouetter (Smith joue un esclave dans le film, ndlr)», a déclaré Rock.

Quant à savoir pourquoi il n'a pas répliqué tout de suite au moment de l'événement, il a expliqué qu'il s'agissait d'une question d'éducation. «Vous savez ce que mes parents m'ont appris ? Ne vous battez pas devant des Blancs», a-t-il dit en jetant son micro au sol pour mettre fin au spectacle.