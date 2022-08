Karine le Marchand célèbre la vie «sans tabac» : «Ma santé, c'est mon capital vie»

L’animatrice Karine Le Marchand a fêté sur son compte Instagram quinze ans de vie sans tabac, précisant que sa santé était sa priorité. «Rien ni personne ne me prendra plus un jour de ce qu’il me reste à accomplir et ressentir», a souligné l’animatrice.

«Le tabac c’est tabou, on en viendra tous à bout». Après les Inconnus, c’est au tour de Karine Le Marchand de raconter son combat contre le tabac. «Souvenir de la période clope. Je suis bien contente d’avoir arrêté il y a 15 ans !», a ainsi écrit l’animatrice de «L’amour est dans le Pré» sur Instagram hier, à côté d’une ancienne photographie d’elle la montrant une cigarette à la main.

Un cliché dont elle s’est servie pour faire la promotion de la vie sans fumer. «Quelle liberté on ressent quand on n’a plus besoin de rien pour gérer ses émotions», souligne la star d’M6, sans pour autant occulter les difficultés par lesquelles elle est passée au début, partageant au passage quelques conseils.

Evoquant ses émotions à l’époque, elle explique : «Oui au début quand on arrête, on se les prend de face et on n’a plus de béquille pour affronter ce qui va mal et ce/ceux qui nous donne(nt) envie de fumer…et peu à peu on voit qu’il vaut mieux courir, hurler, pleurer, rompre les relations toxiques…», explique la quinquagénaire, qui aujourd’hui a fait un choix ferme et définitif : se protéger de toutes formes de toxicité dans sa vie.

«Ma santé, c’est mon capital vie, et rien ni personne ne me prendra plus un jour de ce qu’il me reste à accomplir et ressentir», a conclu Karine Le Marchand, bien décidée à vivre dans un environnement sain.