Chris Rock n'a pas l'intention de parler avec Will Smith

Dans une vidéo partagée vendredi 29 juillet, Will Smith s’est à nouveau excusé publiquement après la gifle assénée à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars en mars dernier, expliquant être là quand Chris Rock «sera prêt à parler». Mais ce dernier ne semble avoir ni envie, ni besoin de revenir sur cet épisode avec l’acteur.

Chris Rock va de l’avant. Bien que l'humoriste ait évoqué l’épisode de la gifle lors d’un spectacle la semaine dernière, provoquant dans la foulée de nouvelles excuses publiques de l’acteur pour ce geste qu'il a qualifié d'«inacceptable», affirmant d’ailleurs «être là quand (Chris Rock) sera prêt à parler», Will Smith pourrait bien attendre longtemps.

C’est ce qu’a laissé entendre une source, au magazine américain People. «Chris n'a pas besoin de parler», a expliqué cette source. «C'est clairement quelque chose qui dérange Will plus que Chris», a poursuivi cette dernière, avant de renvoyer l’acteur à ses propres problèmes. «Il devra régler ses problèmes. Chris va bien».

C’est d’ailleurs en substance ce qu’a affirmé sur scène Chris Rock en milieu de semaine dernière. «Ceux qui disent que les mots font mal n'ont jamais reçu de coup de poing dans la figure», avait lancé l’artiste de 57 ans avant de préciser :«Ouais, cette me**e m'a fait mal. Mais je me suis débarrassé de cette me**e et je suis allé travailler le lendemain. Je ne vais pas à l'hôpital pour une coupure de papier».

Si Chris Rock va de l'avant et préfère laisser Will Smith avec ses remords. L’humoriste s’est toutefois moqué de l'acteur sur scène, dès le lendemain soir des excuses de Will Smith, rebaptisant ce dernier «Suge Smith», en référence à Suge Knight. L'ex-grand producteur de rap à la réputation sulfureuse et au méthodes fortes a régulièrement eu affaire à la justice pour des faits de violences et a été condamné en septembre 2021 à 28 ans de prison pour homicide.