Procès Amber Heard et Johnny Depp : la levée de scellés dévoile de nouveaux documents

Photos d’Amber Heard nue, dossier médical de Johnny Depp révélant des problèmes érectiles, messages de Marilyn Manson… De nouveaux documents, rejetés ou jugés irrecevables en amont du procès qui a opposé les deux ex-amants durant six semaines en mai dernier, ont été dévoilés.

Un nouveau déballage. Durant six semaines, les deux acteurs ont vu leur vie déballée dans les moindres détails à grand renfort de situations sordides, dans le procès qui a opposé Johnny Depp à Amber Heard pour diffamation sur fond de violences conjugales. De nouveaux documents ont fait surface ce week-end, alors que plus de 6.000 pages de ressources préalables au procès ont été descellées.

Tous les coups étaient permis

Ces documents soumis par les deux camps avaient été rejetés ou jugés irrecevables par la juge Penney Azcarate. Parmi eux, des photos d’Amber Heard nue datant d’avant sa rencontre avec l’acteur avaient été portées au dossier par Johnny Depp. Des éléments que les avocats de l’actrice ont considérés comme une tentative «frivole et malveillante» qui aurait laisser entendre qu’Amber Heard «était à un moment donné une escorte girl», a rapporté Entertainement Tonight qui a consulté les scellés.

De son côté, l’actrice avait également fait valoir une liste de médicaments pris par l’acteur de Pirate des Caraïbes pour des problèmes de «dysfonctionnement érectile», suggérant que ces problèmes pourraient être une des raisons des violences dont l’accuse l’actrice. Des preuves qui n’avaient pour objectif que «d’embarrasser l’acteur» selon les propos des avocats de Johnny Depp, cités par le site américain.

Des textos entre Johnny Depp et Marilyn Manson également exclus

Outre ces deux éléments, des textos échangés entre Johnny Depp et Marilyn Manson, lui aussi accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes dont son ex-compagne l’actrice Evan Rachel Wood, n’ont pas non plus été portés au dossier. Les avocats de Johnny Depp ayant avancé que ces sms n’avaient pour but que d'écorner l’image de l’acteur en l’associant à une autre affaire.

Dans ces sms datant de 2016 dont le contenu vient d'être révélé, Marilyn Manson écrivait ainsi à propos de sa compagne Lindsay Usich : «Usich me fait une Amber… supprime s’il te plaît», a rapporté le Huffington Post, révélant également les conseils prodigués par Johnny Depp à Marilyn Manson toujours par sms. «Te laisses pas faire. Le plus important est de rester calme et de ne pas lui donner ce qu’elle attend, c’est-à-dire te faire hurler, te rendre dingue, et nourrir son narcissisme. J’ai beaucoup lu sur le sujet et sur les comportements de sociopathe», avait ainsi expliqué Johnny Depp à son ami, ne ménageant pas son vocabulaire lorsqu'il évoque Amber Heard, l'étiquetant du terme «sa**pe». Une conversation qui n'a donc pas non plus été dévoilée lors du procès.

Pour mémoire, Johnny Depp a gagné son procès en diffamation contre Amber Heard au début du mois de juin. L’actrice a finalement fait appel du verdict le 21 juillet.