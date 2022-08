Karim Benzema : la modèle américaine Jordan Ozuna s’est affichée très complice avec le footballeur

Discret sur sa vie privée, l’attaquant français Karim Benzema a été photographié en train d’enlacer la mannequin Jordan Ozuna dans la story Instagram de cette dernière, rendue publique ce mardi soir.

Le cœur de l’international tricolore est-il encore à prendre ? Au vu des clichés partagés par Jordan Ozuna ce mardi soir, on pourrait en douter, tant la complicité entre la mannequin de 32 ans et le buteur du Real Madrid semble évidente. Dans sa story Instagram, Jordan Ozuna a fait un calin à Karim Benzema, avant de dévoiler un autre cliché lors d’un appel vidéo entre les deux via FaceTime.

La rumeur d’une liaison entre les deux protagonistes a donc été relancée par ces photographies, après une première alerte début juillet, avec des clichés montrant Karim Benzema et Jordan Oduna passant des vacances conjointes sur un yacht au large de Miami.

Après avoir débutée comme serveuse de la boite de nuit réputée du «Light Night Club», l’américaine de 32 ans a travaillé pour de nombreuses agences de mannequinat, comme The Salt Agency, State Management, Tricia Brink Management et Caroline Gleason Management.