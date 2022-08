25 ans de la mort de Lady Di : 7 choses que vous ne savez peut-être pas sur Diana Spencer

Le 31 août prochain marquera les 25 ans de la disparition de Lady Di à la suite d’un tragique accident de voiture, à Paris. Voici sept choses que vous ne savez peut-être pas sur Diana Spencer, décédée à seulement 36 ans, laissant les Britanniques orphelins de leur princesse des cœurs.

Diana, une enfant loin d'être désirée

Le 1er juillet 1961, John et Frances Spencer accueille leur quatrième enfant. Après deux filles, Sarah et Jane, ils ont eu un garçon, John, qui est mort peu de temps après sa naissance. Leur désir était alors très fort d'avoir à nouveau un fils, afin de perpétuer leur nom. Malheureusement pour le couple, c'est bien une fille qui voit le jour en ce début de mois de juillet. Leur déception est telle qu'ils mettent une semaine à lui trouver un prénom. Ce sera finalement Diana, en souvenir d'une ancêtre du XVIIe siècle.

Une princesse un peu française

Lady Di a beau être princesse de Galles, membre de la famille royale d'Angleterre, elle a bel et bien du sang français. Ou presque. De par son père, elle est en effet descendante (illégitime) de Charles II d'Angleterre, fils de Charles 1er d'Angleterre et de Henriette de France, qui n'est autre que la fille du roi Henri IV et de Marie de Médicis. Diana possède également des ascendants en Amérique, et des généalogistes lui ont trouvé des ancêtres venus d'Inde.

Lady Di : nounou avant d’être princesse

Bien qu’elle se soit mariée très jeune - Lady Di a 20 ans lorsqu’elle épouse le Prince Charles en juillet 1981 - Diana a travaillé quelques années avant de devenir Princesse de Galles et d’endosser ses obligations royales. C’est du côté du jeune public qu’elle avait jeté son dévolu exerçant le métier de nourrice. Jugée trop grande pour devenir ballerine, son rêve, Lady Di a en effet été employée à l’âge de 18 ans en tant que nounou par l’américaine Mary Robertson pour s’occuper de son fils, alors qu’elle séjourne à Londres. A l’époque, son employeur ne sait absolument pas que la jeune femme est issue de l’aristocratie. Outre cette expérience de nanny, Lady Di a également exercé au sein de l’école maternelle the Young England School of Knightsbridge. Un poste qu’elle a dû quitter après son mariage avec le fils aîné d’Elizabeth II.

Dans un bar gay déguisée en homme

L'anecdote est difficile à imaginer. Dans son livre The Power of Positive Drinking, la comédienne Cleo Rocos raconte comment, à la fin des années 1980, Freddie Mercury a travesti la princesse Diana en homme pour la faire rentrer incognito dans une boîte gay. A l'aide d'une veste militaire, d'une casquette et de lunettes de soleil, le chanteur de Queen l'a transformée en mannequin viril et les clients n'y ont vu que du feu. «Elle ressemblait à un magnifique jeune homme», relate Rocos, qui avoue que la présence de Mercury a aidé à détourner l'attention.

Sa sœur a eu une liaison avec le prince Charles

Cette fois, pas de tromperie. Sarah, une des grandes sœurs de Diana, a eu une aventure avec le prince Charles. Mais cela s'est passé avant que la future princesse ne rencontre son futur mari. C'est même grâce à cette liaison que Charles a fait la connaissance de Diana. Sarah n'a d'ailleurs pas fait tout ce qu'il fallait pour conserver les faveurs du prince. Des journalistes qui l'ont rencontré à l'époque ont estimé qu'elle cherchait plus à se faire de la publicité. Selon ses dires, elle ne se serait pas mise en couple avec Charles s'il avait été «l'éboueur du Roi».

Son fils William : premier royal baby né à l’hôpital

Le 21 juin 1982, Lady Di donne naissance à son premier enfant et fait une entorse au protocole. Contrairement à la tradition royale qui jusqu’alors voulait que les enfants de la monarchie britannique naissent à domicile, c’est au Saint Mary’s Hospital que l’épouse du prince Charles a accouché, ouvrant ainsi la voie à Kate Middleton, qui y a donné le jour à ses trois enfants. C’est également Lady Di qui a choisi les prénoms de ses deux fils, William et Henry, connu de tous sous le nom d’Harry, alors même que le prince Charles penchait pour Arthur et Albert.

Une coupe de cheveux iconique

Lady Di était une icône de la mode. Un statut qu'elle doit notemment à la coupe de cheveux courte qu'elle arbore à partir de 1990. Cette coupe a été élaborée par Sam McKnight, un des coiffeurs les plus réputés au monde, lors d'une séance photo organisée par le magazine Vogue.

La princesse aurait alors demandé à McKnight : «Que ferais-tu avec mes cheveux si je te donnais carte blanche ?». Le résultat est alors devenu un véritable phénomène de mode que toutes les femmes voulaient avoir. Si bien qu'après cette coupe, Diana ne s'est plus déplacé sans un coiffeur à ses côtés.