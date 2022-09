Blake Lively est enceinte de son quatrième enfant

Avec l’acteur canadien Ryan Reynolds, elle forme l’un des couples les plus glamour d’Hollywood depuis plus de dix ans. Blake Lively attend son quatrième enfant.

L’ancienne star de la série «Gossip Girl», âgé de 35 ans, est apparue tout sourire, et avec un joli «baby bump», au gala organisé jeudi à New York par le magazine Forbes en l’honneur des femmes. A la déclaration officielle dans la presse ou les réseaux sociaux, Blake Lively a préféré le tapis rouge pour faire part de la nouvelle, en dévoilant son ventre arrondi dans une robe moulante à sequins.

