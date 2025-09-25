Renaud : le chanteur se confie comme rarement au sujet de son fils Malone, âgé de 19 ans

Au cours d’une interview accordée à «Paris Match», le chanteur Renaud a évoqué comme rarement sa relation avec Malone, son fils de 19 ans, issu de sa relation avec son ex-compagne Romane Serda.

De rares confidences. Le 14 juillet 2006, Renaud est devenu père pour la deuxième fois avec l’arrivée de Malone, né de son ancienne union avec Romane Serda, et à qui il a dédié sa chanson «Ta batterie», écrite en collaboration avec Grand Corps Malade. Désormais âgé de 19 ans, Malone poursuit son chemin en toute discrétion, loin des projecteurs, tandis que son père confie avec émotion le regret de ne pas avoir été plus présent à ses côtés.

«Je me désole de ne pas avoir vu Malone grandir, de ne pas avoir pu m’occuper de lui», a admis le papa de 73 ans dans les colonnes de «Paris Match», qui à l'époque luttait difficilement contre l'alcoolisme, une bataille qu'il a finalement gagnée il y a quatre ans.

«nous n’avons pas eu le même père»

Ces confidences ont été faites lors d’une interview croisée avec sa fille, Lolita Séchan, fruit de ses anciens amours avec Dominique Quilici. La jeune femme a d'ailleurs tenu à souligner auprès de nos confrères que, «aujourd’hui, tout va mieux» entre le père et le fils. «Comme toi, il n’est pas bavard. Mais je sais que sa naissance t’a sauvé», a poursuivi Lolita Séchan. Elle s’est ensuite rappelée : «Quand Malone était petit, tu lui chantais des comptines, tu l’emmenais au parc».

«C’est sûr que nous n’avons pas eu le même père. Mais ce n’est vraiment pas faute d’amour», a affirmé la dessinatrice et autrice, qui sortira le 10 octobre prochain «Renaud. Le livre» (éd. La Martiniere), un bel ouvrage truffé d’archives inédites dans lequel elle dévoile la face intime de son père, qui fête cette année ses 50 ans de carrière. Elle met en lumière les luttes, les joies mais aussi les peines d’un artiste à la fois sensible et engagé, qui a su traduire en musique les vibrations de notre époque.