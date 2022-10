Karin Viard : les étonnantes tenues de mariage de l'actrice et son mari font réagir les internautes

En couple avec le réalisateur Manuel Herrero, l’actrice césarisée Karin Viard a partagé des photographies de son mariage et de sa tenue résolument originale.

Une actrice sur un petit nuage. Après un mariage civil qui s’est tenu en juin dernier, l’actrice Karin Viard et le réalisateur Manuel Herrero ont célébré religieusement leur union ce week-end. Et la comédienne multirécompensée, lauréate d’un César du meilleur second rôle en 2019 pour «Les chatouilles», a partagé ce moment sur son compte Instagram, dévoilant un tendre cliché de son couple enlacé. Un cliché accompagné d’un message destiné à son époux, «amour de la mariée», qui en dit long sur son bonheur.

Un couple au diapason

Elle en a également profité pour dévoiler un cliché de sa robe, qui n’est pas passée inaperçue. Posant de dos avec son époux devant l’autel, le couple avait ainsi revêtu pour l’occasion une tenue en lamé argent signée Isabelle Marant. Une robe boléro scintillante pour Madame et une chemise parfaitement coordonnée pour Monsieur, qui montrent non seulement un couple au diapason mais aussi assurément rock'n'roll.

Leur choix vestimentaire n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir sur les réseaux. «Non mais les tenues on adoooore», a ainsi commenté l'humoriste Bérengère Krief. «Mes petits cosmonautes ! décollage pour la planète de l’amour !», a réagi de son côté la réalisatrice Sophie Bourde, entre autres messages saluant l'originalité du couple. Un duo qui vit assurément sur un petit nuage.

Karin Viard et Manuel Herrero, producteur et fils de l'ancien joueur de rugby Daniel Herrero, filent le parfait amour depuis 2019. Une belle histoire née à la suite de la séparation entre Karin Viard et le directeur de la photographie Laurent Machuel, après 25 ans de de vie commune, avec qui la comédienne a eu deux enfants.