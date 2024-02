«Madame de Sévigné» : Karin Viard et Ana Girardot, mère et fille dans ce film en costumes

Dans «Madame de Sévigné» en salles ce mercredi, Karin Viard et Ana Girardot se donnent la réplique et se glissent dans les costumes de la célèbre marquise épistolière et de sa fille.

Les relations mères-filles ne sont pas un long fleuve tranquille, tant elles peuvent devenir complexes, voire toxiques. Et même il y a plus de trois-cent-cinquante ans. Pour preuve, les rapports tumultueux entre la marquise Madame de Sévigné (Karin Viard) et sa fille, Françoise (Ana Girardot), deux femmes au cœur du nouveau film d’Isabelle Brocard, qui sort ce mercredi 28 février au cinéma.

Alors que la première rêve d’un avenir radieux pour sa progéniture et défend la liberté, l’indépendance et l’émancipation des femmes face à la pression patriarcale de l’époque, la seconde est obligée de se marier avec le comte de Grignan (Cédric Khan), et n’a pour ambition que de vivre auprès de son époux en Provence et de mettre au monde des enfants.

Un bijou de la littérature française

Commence alors une longue correspondance entre les deux héroïnes, qui démontre l’obsession de Madame de Sévigné pour sa fille et sa peine à surmonter l'éloignement géographique, tout en mettant en lumière une Françoise quelque peu étouffée qui oscille entre soumission et rébellion.

Si la mise en scène souffre d’une certaine monotonie, le long-métrage à la très belle lumière naturelle a le mérite de s'intéresser à une riche correspondance - plus de 7.000 lettres - qui deviendra l’une des œuvres les plus célèbres de la littérature française. Isabelle Brocard («Ma compagne de nuit», 2011) dépeint aussi un siècle régi par les conflits, au cours duquel sont nés les salons littéraires avec la présence, notamment, de Madame de Lafayette, jouée ici par Noémie Lvovsky. Remarquablement interprété, «Madame de Sévigné» est, selon la réalisatrice, «plus qu’un film d’époque en costumes» et raconte une histoire toujours aussi contemporaine qui se déroule au 17e siècle.