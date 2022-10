Scrubs : Eric Weinberg, l’ancien scénariste et producteur de la série, est poursuivi pour de multiples viols et agressions sexuelles

Le scénariste et producteur de télévision Eric Weinberg, connu pour son travail sur les séries «Scrubs» et «Californication», a été accusé de 18 chefs d'agression sexuelle par le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

L'ancien scénariste et producteur de la série hospitalière «Scrubs», Eric Weinberg, est poursuivi pour de multiples cas d'agressions sexuelles, a annoncé mercredi le parquet de Los Angeles. Eric Weinberg a été arrêté puis libéré sous caution contre le versement de 5 millions de dollars. Sa comparution est prévue pour le 25 octobre.

Lors d'une conférence de presse mercredi, le procureur de district George Gascón a déclaré que son bureau avait demandé que Weinberg reste en détention sans caution, mais qu'un juge avait rejeté la demande. George Gascón a regretté que cet «individu très riche», comme il l’a qualifié, ait rapidement déposé une caution et soit maintenant hors de détention.

Egalement producteur de la série «Californication» et à la tête de 5 nominations aux Emmy Awards, Eric Weinberg «a utilisé sa réputation à Hollywood pour attirer des jeunes femmes à des séances photos où il est soupçonné de les avoir agressées sexuellement», a expliqué le procureur de Los Angeles, Georges Gascon.

L'enquête concerne pour l’heure cinq femmes pour des agressions entre 2014 et 2019. Selon le parquet, Eric Weinberg a approché des femmes par deux fois en 2014, en se présentant comme un photographe, avant de les agresser sexuellement à son domicile. «En 2017, le prévenu a utilisé la même ruse» sur une autre jeune femme, selon un communiqué.

Des dizaines d'accusations

«Depuis son arrestation en juillet, des dizaines de victimes potentielles ont contacté les forces de l'ordre», a précisé le parquet, qui va examiner chaque nouveau cas en vue d'éventuelles poursuites supplémentaires.

Dans une enquête récente, plus de deux douzaines de femmes se sont confiées au Hollywood Reporter, alléguant un modèle de comportement prédateur et d'inconduite remontant à des décennies. THR a découvert des allégations dès 2000, y compris des accusations impliquant des mineurs.

Les femmes ont décrit son modus operandi, et comment il utilise la photographie comme prétexte pour se rapprocher d'elles, mettant en avant son statut à Hollywood afin d'établir sa crédibilité et sa confiance. «Certaines disent que Weinberg a fait pression sur elles afin qu'elles enlèvent leurs vêtements. Plusieurs femmes ont également décrit Weinberg comme se livrant à une activité sexuelle sans leur consentement, photographiant fréquemment les actes au fur et à mesure qu'ils se déroulaient», rapporte le magazine. Selon le Hollywood Reporter, sa défense a déjà réfuté ces accusations et expliqué que le scénariste s'expliquera «si nécessaire, dans le seul endroit qui compte : un tribunal public».

La conduite de Weinberg avait déjà conduit les forces de l'ordre à l’arrêter en juillet dernier, mais aussi en 2014 après que Kayra Raecke, alors âgée de 22 ans, avait rapporté au LAPD que Weinberg l'avait violée lors d'une séance photo à son domicile de Los Feliz. La jeune femme a raconté à THR comment elle avait accepté la séance photo, avec cette condition de rester habillée. Mais pendant le shooting, Weinberg a enlevé ses vêtements et l'a agressée, a-t-elle dit. «Un rapport de police rédigé peu de temps après l'incident présumé décrit comment il a commencé à l’étouffer d’une main tout en prenant des photos», dévoile toujours THR.

l'homme agissait en toute impunité

«Après que j'ai dit non tant de fois, il a quand même continué à faire ce qu'il voulait», a-t-elle dit, comme le rapporte l'enquête du Hollywood Reporter. «Je ne savais pas de quoi d'autre il était capable, y compris la violence. Je pensais qu'il y avait une réelle possibilité que je puisse mourir là-bas », a-t-elle ajouté.

Sa plainte avait déclenché une enquête et l'arrestation de Weinberg. Mais en juin 2014, le procureur de district adjoint avait refusé de poursuivre, invoquant des «preuves insuffisantes». Encore une fois, en 2016, les forces de l'ordre avaient recommandé des poursuites contre Weinberg au bureau du procureur de district, pour une prétendue rencontre sexuelle non consensuelle avec une femme anonyme qui avait elle aussi eu lieu en 2014, toujours lors d'une séance photo à son domicile. Mais encore une fois, le procureur avait déclaré qu’il n’y aurait pas de poursuites, faute de preuves.

Mais cette fois, le scénariste ne devrait pas échapper à la justice. Micha Star Liberty, avocate représentant un grand groupe d'accusatrices de Weinberg, a déclaré à THR dans un communiqué : «Au nom de mes nombreux clients, je suis reconnaissant et satisfait que le bureau du procureur ait agi rapidement en ce qui concerne les crimes dégoûtants et préjudiciables de Weinberg qui ont changé à jamais la vie de ses victimes», avant d’ajouter son intention de poursuivre Weinberg devant un tribunal civil.

«J'ai hâte de travailler pour obtenir justice par le biais de notre système civil, pour aider ceux qui ont besoin d'une thérapie et d'autres traitements médicaux nécessaires pour réparer les dommages importants causés par Eric Weinberg, et ceux qui lui ont permis de continuer à perpétrer des abus sur ses victimes», a-t-elle déclaré.

Un jour très symbolique pour #MeToo

Ces nouvelles poursuite contre Weinberg ont été annoncées le jour anniversaire du mouvement #MeToo, exactement cinq ans après la publication par le New York Times d'une enquête sur les accusations de viol à l'encontre d'Harvey Weinstein, qui était alors un producteur incontournable d'Hollywood.

Depuis, des millions de femme ont repris ce mot clé dans de nombreux pays pour dénoncer les violences sexuelles et le sexisme ambiant. Déjà condamné à 23 ans de prison lors d'un procès à New York, Harvey Weinstein, qui continue de clamer son innocence, doit également être jugé à partir de lundi lord d'un nouveau procès à Los Angeles.