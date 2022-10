«Je ne suis pas antisémite » : le rappeur Ice cube réagit aux propos de Kanye West

Le rappeur Ice cube a réagi après l’interview accordée par Kanye West au podcast «Drink Champs», dimanche dernier. «Je ne suis pas antisémite», a noté le rappeur, alors que Ye a laissé entendre qu’il était à l’origine de ses pensées antisémites.

Ice Cube dément. Après les propos tenus par Kanye West dans le podcats «Drink Champs» le 16 octobre dernier, laissant entendre que le rappeur Ice Cube l’avait influencé sur le terrain de l’antisémitisme, ce dernier a réfuté ces propos sur ses réseaux. «Je déteste que mon nom ait été traîné dans ces con**ries de Drunk Champs», a noté Ice Cube sur Twitter.

«Je ne sais pas ce que Ye voulait dire par ses déclarations, tu vas devoir lui demander. Je n'ai pas mis les piles dans son dos. Veuillez laisser mon nom en dehors de tout discours antisémite», a poursuivi ce dernier, avant d’ajouter «Je ne suis pas antisémite et je ne l'ai jamais été».

I hate that my name was dragged into this Drunk Champs bullshit. I don’t know what Ye meant by his statements, you’re gonna have to ask him. I didn’t put the batteries in his back. Please leave my name out of all the antisemitic talk. I’m not antisemitic and never have been.

— Ice Cube (@icecube) October 18, 2022