«Plus jamais ça !» : Anthony Delon poste la vidéo choc du cheval, désormais mort, qui s'était écroulé dans les rues de New York

Anthony Delon a partagé ce mardi la vidéo choc du cheval tombé dans les rues de New York cet été alors que l'animal, devenu le symbole de la défense des animaux, est mort ce lundi.

Dénoncer la maltraitance. Fervent défenseur de la cause animale, Anthony Delon a ce mardi posté une vidéo sur son compte Instagram, sur laquelle on peut voir un cheval s’écrouler dans les rues de New York. Tandis que le conducteur de la carriole que l’animal tirait tente de le faire se relever de force, un message s'inscrit : «Voici Ryder. Un témoin l'a vu s'écrouler de fatigue dans une rue bondée de New York. Ryder est mort mais cela aurait pu être évité. S'il vous plaît faites que Ryder soit le dernier cheval de New York à souffrir». «Plus jamais ça !!», a ajouté en légende le fils d’Alain Delon.

En août dernier, Anthony Delon avait déjà poussé un coup de gueule en postant une vidéo dans laquelle on pouvait voir deux hommes maltraiter un bébé requin qui venait de s’échouer sur une plage. «Regardez-moi ces deux en…. Partagez svp. Protéger les requins est une priorité !», avait déclaré l’acteur.

La mort de Ryder ravive l’attention sur le business des calèches

Tournée en août dernier, la vidéo de Ryder s’écroulant à Manhattan était devenue virale et connaît ces derniers jours un regain d'intérêt. Le cheval est en effet décédé ce lundi dans la ferme où il avait pris sa retraite après son accident. Les défenseurs des animaux affirment qu'il est décédé des suites de ses blessures et mauvais traitements. De son côté, la porte-parole des conducteurs de calèches affirme que l'animal perdait du poids et qu'un vétérinaire avait suspecté un lymphome. Il aurait ensuite subi une crise, et son nouveau propriétaire aurait pris la décision de l'euthanasier, a déclaré la porte-parole, dont les propos ont été relayés par le New York Times. Le corps du cheval de 26 ans devrait subir une autopsie pour confirmer ce qui l’a rendu malade, affirme encore Christina Hansen.

Depuis les images-choc de cet été, Ryder était devenu un symbole fort pour les groupes de défense des animaux qui cherchent depuis longtemps à mettre fin aux business des calèches de New York. Une industrie vieille de 150 ans, dont les 200 chevaux vivent dans trois granges à Midtown, fait savoir le New York Times. La vidéo du cheval émacié, couché sur le trottoir, avait relancé un appel à interdire les 68 calèches de la ville, que les militants jugent obsolètes et inhumaines.

«La mort de Ryder est un autre rappel tragique que les calèches n'ont pas leur place dans les rues de New York», a ce lundi déclaré Allie Taylor, présidente de Voters for Animal Rights, dans un communiqué relayé par le NYT.

Les militants anti-cheval de calèche ont organisé une veillée mardi au croisement de la 45e rue et de la neuvième avenue – près de l'endroit où le cheval s'était effondré le 10 août. «Ryder est mort après des mois de négligence systématique, d'abus, de cupidité et de mensonges», a déclaré Mme Birnkrant dans un mail relayé par le New York Times. «Il y a 200 autres chevaux de calèche qui souffrent en ce moment à New York - il est trop tard pour sauver Ryder, mais ils ont encore une chance».

L'effondrement du cheval sur la neuvième avenue fait actuellement encore l'objet d'une enquête par le bureau du procureur du district de Manhattan qui devrait donc être très attentif aux résultats de l’autopsie du cheval.

En attendant, le syndicat des travailleurs des transports, qui représente les propriétaires de calèches, a déclaré que ce qui était arrivé à Ryder avait inspiré de nouveaux protocoles vétérinaires et de sécurité, notamment des visites vétérinaires bimensuelles et une formation aux premiers secours équins pour les conducteurs.