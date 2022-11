Selena Gomez pourrait ne jamais avoir d'enfant en raison de son état de santé

Dans un entretien avec le magazine américain Rolling Stone, Selena Gomez a révélé qu’elle pourrait ne jamais avoir d’enfant en raison de son traitement pour son trouble bipolaire. La jeune femme affirme ne pas avoir perdu tout espoir pour autant.

À cœur ouvert. Alors que son documentaire «My mind and me» vient d’être mis en ligne sur Apple TV+, Selena Gomez a révélé dans un entretien avec le magazine américain Rolling Stone qu’elle redoutait de ne pouvoir jamais avoir d’enfant en raison du traitement pour son trouble bipolaire. «C’est une chose très présente dans ma vie actuellement», dit-elle à propos des conséquences des deux médicaments qu’elle doit prendre sur une possible maternité. «Si je dois avoir des enfants un jour, j’en aurai», poursuit-elle avec une pointe d’optimisme.

C’est en 2018 que Selena Gomez a été diagnostiquée de son trouble bipolaire qui est au cœur du documentaire «My mind and me», disponible sur Apple TV+, et dans lequel l’artiste se dévoile face à la maladie. Elle y explique les nombreuses difficultés rencontrées depuis, notamment les médicaments qu’elle prend pour se soigner (sa psychiatre a depuis changé son traitement qui n’était pas adapté, précise-t-elle) et la manière dont ceux-ci ont influé sur sa vie.

Un témoignage à ce point personnel qu’elle a longuement hésité avant de donner son accord pour sa diffusion. Et qu’elle compte se faire discrète dans les mois à venir à cause de cela. «C’est le maximum que vous allez entendre de ma part pendant un moment. Je voulais que ça sorte, mais je veux aussi laisser tout ça derrière moi», lance-t-elle.

En août dernier, Selena Gomez s’était exprimée sur sa vie personnelle, avouant avoir toujours pensé qu’elle serait mariée et mère de famille après ses 25 ans. Cet été, la star a fêté ses 30 ans sur le thème du mariage avec ses amis. Une célébration qui lui a laissé un sentiment d’amertume. «C’était déprimant car je suis loin du compte. Je ne pourrais en être plus éloignée», dit-elle. Elle avoue avoir passé un bon moment en présence de ses amis malgré tout. «On a bu des boissons très sympas, et c’était superbe, et après mon amie Cara Delevingne est arrivée en ramenant avec elle des strip-teasers», précise la chanteuse.