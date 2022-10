Selena Gomez et Hailey Bieber font taire les mauvaises langues en affichant leur amitié

Depuis des années, la rumeur les disait ennemies pour la vie, car l’une est devenue l’épouse de l’ex de l’autre. Hailey Bieber et Selena Gomez ont ce week-end fait taire les mauvaises langues avec des photos qui ont enflammé la Toile.

L’entente est au beau fixe et elles veulent que cela se sache. Hailey Bieber et Selena Gomez ont été photographiées ensemble lors du gala annuel de l’Academy Museum, qui avait lieu ce week-end à los Angeles.

Selena Gomez et Hailey Bieber au Annual Academy Museum Gala, en Californie. (15/10) pic.twitter.com/NBCG6AUtjn — Selena Gomez Source (@SelenaSourceFR) October 16, 2022

Les deux femmes ont pris la pose, souriant et s’enlaçant pour montrer leur complicité. Malicieusement légendé d'un «Retournement de situation», un des clichés en question a été partagé sur le compte Instagram du photographe Tyrell Hampton, où il a récolté plus d’un million de «J’aime» en quelques heures seulement.

Ces retrouvailles amicales interviennent quelques semaines après l’interview de la mannequin et épouse de Justin Bieber pour le podcast Call Her Daddy, interview au cours de laquelle elle a révélé qu'elle recevait encore aujourd'hui des commentaires haineux de la part des fans de Selena Gomez, qui l'accusent d'avoir «volé» son ex petit-ami. Hailey Bieber a expliqué que depuis ses fiançailles en 2018 avec le chanteur - trois mois a priori après la rupture entre lui et Selena Gomez - elle est la cible de nombreuses attaques de la part des fans de la chanteuse.

Dans un live sur TikTok, Selena Gomez a réagi à ces propos, tenant à apaiser une situation qui n’a que trop duré. «Ce n'est pas juste, parce qu'on ne devrait jamais parler de quelqu'un de cette manière», a-t-elle déclaré en s’adressant aux personnes qui la soutiennent, mais tiennent des propos «viles et dégoûtants» sur Hailey Bieber. «Si vous soutenez Rare (son association en faveur de la santé mentale, ndlr), je ne peux pas vous remercier assez, mais sachez que vous représentez aussi ce que cela signifie. Et c'est que les mots comptent».

La star de l'excellente série de Disney+ «Only Murders in the Building», a tenu à souligner qu'en tant que personne «tout ce qu'il y a de plus gentille», il était très «ironique» qu'elle soit soutenue par des trolls. «J'espère que vous comprenez que c'est beaucoup plus important que tout le reste», a-t-elle insisté.