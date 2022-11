En deuil, Jennifer Aniston rend hommage à son père dans un message touchant

Jennifer Aniston a annoncé lundi 14 novembre la mort de son père, l’acteur John Aniston, à qui elle a rendu un tendre hommage.

La star de «Friends» est en deuil. Alors que Jennifer Aniston a annoncé lundi 14 novembre sur ses réseaux le décès de son père, elle a partagé un touchant message saluant la mémoire de son «doux papa».

Acteur lui aussi, John Aniston était connu pour avoir été le visage de Victor Kiriakis dans la série américaine «Des jours et des vies», de 1985 à 2021. Il s’est éteint le 11 novembre, comme l’a dévoilé Jennifer Aniston, lui rendant un vibrant hommage. «Tu étais l'un des plus beaux humains que j'aie jamais connus», a ainsi réagi l’actrice de 53 ans. Je suis si reconnaissante que tu te sois envolé vers les cieux en paix - et sans douleur», a-t-elle poursuivi.

«Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. N'oublies pas de venir me rendre visite», a conclu la star de «Friends», qui face au deuil, a plongé dans ses souvenirs, partageant plusieurs photographies de son père et d’elle-même.

Des clichés pris au fil des années, témoignant de leur complicité.