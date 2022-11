Jennifer Aniston : l'actrice de «Friends» raconte avec émotion son secret et douloureux combat «perdu» pour avoir un enfant

Jennifer Aniston a fait de déchirantes confessions sur les rumeurs de grossesse qui l'ont tourmentée pendant des années, révélant que derrière l'examen minutieux de son corps se cachait une difficile lutte secrète contre l'infertilité.

Une histoire personnelle bouleversante. Jennifer Aniston a révélé dans une interview publiée mercredi par le magazine Allure qu'elle avait tenté à plusieurs reprises de tomber enceinte dans la trentaine et la quarantaine, faisant ainsi mentir des années de rumeurs alimentées par les tabloïds selon lesquelles elle n'aurait jamais voulu avoir d'enfants.

Au cours de l’entretien, elle a évoqué son expérience difficile dans ses multiples tentatives de tomber enceinte au long des années, ainsi que la pression des tabloids.

«Cela a été difficile tous les ans, pendant des années et des années», a confié l’une des stars de la série «Friends». «Je passais d’un traitement de fécondation in vitro (FIV) aux thés chinois... J’ai tout tenté», dit-elle. Confiant qu’elle aurait fait n’importe quoi pour tomber enceinte et regrettant que personne ne lui ai un jour conseillé de «congeler ses ovules», ce qui lui aurait laisser plus le temps de faire de nouvelles tentatives. Aujourd’hui c’est trop tard, «le navire a pris la mer», regrette-t-elle.

L’actrice de 53 ans a également rejeté les rumeurs selon lesquelles son ex-mari, Brad Pitt, l'avait «quittée» parce qu'elle «ne lui donnerait pas d'enfant». Les gens supposaient aussi «que j'étais juste égoïste», a-t-elle déclaré. « [Que] je me souciais juste de ma carrière. Et Dieu interdit qu'une femme réussisse et n'ait pas d'enfant. ... C'était des mensonges absolus. Je n'ai rien à cacher à ce stade».

«Non, je ne suis pas enceinte !»

En 2016 la star de «Morning» Show avait déjà poussé un coup de gueule contre les tabloïds qui l’annonçaient enceinte. «Non, je ne suis pas enceinte !», avait-elle déclaré avec fermeté dans un éditorial pour le Huffington Post dans lequel elle condamnait les médias soumettant les femmes et leurs corps à une «objectivation et un examen minutieux» sans pitié.

«La manière qu'ont les médias de me représenter n'est qu'un reflet de la manière dont nous voyons et représentons les femmes en général, jugées par rapport à une norme déformée de la beauté… Nous portons la responsabilité de nos conventions. Des petites filles partout les intègrent, passivement ou d'une autre manière… Ce conditionnement, les jeunes filles l'emportent avec elles à l'âge adulte», déplore-t-elle. «Nous utilisons les 'infos' people pour perpétuer cette vision déshumanisante des femmes, qui s'attache uniquement à leur apparence physique, et que les tabloïds transforment en un concours de spéculations. Est-elle enceinte? Mange-t-elle trop? Se laisse-t-elle aller?...».

«Je m’étais dit ‘Je dois écrire ça parce que c'est tellement exaspérant et que je ne suis pas surhumaine au point de laisser passer car cela me touche et me blesse'», se remémore-t-elle aujourd’hui, toujours selon les propos recueillis par Allure. Quant à son âpre combat désormais perdu pour tomber enceinte, elle affirme ne pas avoir de regret et être finalement «soulagée» aujourd'hui de ne plus avoir à se demander sans cesse : «Puis-je. Peut-être. Peut-être». Désormais dit-elle, elle n'a «plus besoin d'y penser» .