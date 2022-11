«Ça fait 20 ans que je garde le secret» : Jean-Pascal de la «Star Academy» affirme avoir flirté avec Armande Altaï

Ancien candidat de la «Star Academy», Jean-Pascal a révélé ce 28 novembre avoir flirté avec celle qui était à l’époque sa professeure de chant dans le jeu, Armande Altaï.

Alors que la saison 10 de la Star Academy vient de se terminer, un secret bien gardé de la toute première saison du jeu refait surface.

«Ça fait 20 ans que je garde le secret, je voulais en parler...», a commencé par dire l’ancien académicien interrogé ce 28 novembre au micro de Guillaume Genton sur Virgin Radio.

«Je devais venir au château, je devais jouer un rôle (dans la saison de 'Star Academy' qui vient de s’achever, ndlr), et la production a également demandé à Armande (Altaï). Et en fait, Armande n’y a pas été parce que vu qu’on a été très proches elle et moi, et vu qu’on s’était roulé deux trois pelles la première saison, elle est toujours extrêmement proche de moi», a-t-il déclaré.

«Il n'y a pas eu d'histoire, on s'est roulé deux-trois palots», a-t-il ajouté ensuite, affirmant que celle qui officiait en tant que professeure de chant dans la Star Academy originale nourrirait encore des sentiments pour lui.

Armande Altaï lui aurait dit : «Jean-Pascal, j’ai toujours des sentiments pour toi. Donc vu que tu n’es pas dans cette saison, même si on me le demande, je n’irai pas». Pour l'heure, la professeure de chant n'a pas réagi aux (surprenants) propos de son ancien élève qui, pour mémoire, avait - et c'est cette fois de notoriété publique - entretenu une romance avec une autre candidate, la chanteuse Jenifer, au cours de l'émission diffusée en 2001. Des informations a prendre toutefois avec des pincettes : Jean-Pascal n’en serait pas à sa première blague.