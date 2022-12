Koh-Lanta : Claude Dartois dévoile une passion cachée sur Instagram

C’est sur Instagram que Claude Dartois, le célèbre candidat du jeu d’aventure de TF1 «Koh-Lanta», a indiqué être passionné par la cuisine. Et il emporte la preuve avec la préparation d’une magnifique côte de bœuf.

L’eau à la bouche. Dans un message publié sur Instagram, le 23 décembre, Claude Dartois a révélé à ses abonnés être passionné par la cuisine.

Une passion transmise par son père, boucher de profession, qui l’avait poussé à suivre une formation à l’école hôtelière. «La côte de bœuf.... Peu de personnes le savent mais mon père était boucher et j'ai fait l'école hôtelière, j'ai toujours aimé cuisiner», peut-on lire en légende d’une vidéo où l’aventurier se filme lors de la préparation d’une côte de bœuf.

Candidat légendaire de «Koh-Lanta», Claude Dartois avait vu sa réputation d’aventurier entachée après les accusations de tricherie dont il a été la cible lors de l’édition spéciale des 20 ans du jeu d’aventure de TF1.

Lui et d’autres candidats avaient été accusés d'avoir profité de dîners après les conseils éliminatoires, en trompant la vigilance de la production. Aucun vainqueur n’avait été désigné à l’issue de cette édition All-Stars en raison du scandale provoqué par cette affaire.

«Ça m'a bien fait sourire de voir que ceux qui parlaient étaient ceux qui n'étaient pas là. Moi, je ne me suis jamais exprimé sur des saisons auxquelles je n'ai pas participé. On a entendu énormément de choses, fausses pour la plupart. Mais j'accepte, ça fait partie du jeu Et peu importe ce qu'il s'est dit et fait, j'ai ma conscience pour moi», avait-il notamment déclaré au magazine France Dimanche.