Jeremy Renner : l’acteur révèle avoir plus de trente os cassés après son accident

Grièvement blessé au cours d’un accident devant son domicile du Nevada, Jeremy Renner a frôlé la mort le 1er janvier dernier. Après plus de trente os cassés, plusieurs opérations et trois semaines d’hospitalisation, l’acteur américain de 52 ans de retour chez lui semble sur la voie de guérison.

Il est aujourd’hui hors de danger. Toutefois, une longue rééducation l’attend. Et pour cause, alors qu’il déblayait son allée le jour de l’an, l’acteur Jeremy Renner a été littéralement écrasé par une machine de déneigement.

Souffrant notamment d'un «traumatisme contondant à la poitrine» et de «blessures orthopédiques», il est resté hospitalisé pendant plusieurs semaines. Mais la star de la saga Marvel «Hawkeye» est aujourd’hui de retour dans sa maison du Nevada.

Dans un message posté sur Instagram ce samedi 21 janvier sous une photo de lui dans un lit, l’acteur a donné plus de précision sur ses blessures : pas moins de trente os cassés.

«Ces plus de trente os cassés vont se réparer, devenir plus forts, tout comme l'amour et le lien avec la famille et les amis vont s'approfondir», a tout de même rassuré Jeremy Renner.

Un proche du comédien a confié à l’hebdomadaire américain People que «Jeremy faisait des progrès positifs». Si l’acteur est en voie de guérison, le chemin est tout de même encore long.