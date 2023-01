Jeremy Renner : des extraits de l'appel d'urgence passé juste après son accident ont été dévoilés

Alors que l’acteur Jeremy Renner est enfin rentré chez lui, des extraits de l’appel effectué par son voisin au numéro d’urgence 911, juste après son accident de déneigeuse, ont été dévoilés.

Un dialogue glaçant. CNN et ABC7 se sont procurés des enregistrements de l'appel passé par le voisin de Jeremy Renner après son terrible accident. Alors que début janvier, l'acteur a subi plusieurs blessures très graves, après s'être en partie fait écraser par sa déneigeuse, on entend dans ces bribes de conversation son voisin demander de l'aide.

«Il respire mal»

«Quelqu'un s'est fait renverser par une chenillette !», lance ce dernier dans un extrait partagé par ABC7. «Écoutez-moi. Vous devez envoyer un avion pour l’évacuer par les airs immédiatement», poursuit-il, avant que l'opératrice lui demande s'il est avec l'acteur en ce moment. «Ouais», lui répondu alors l'homme, et d'ajouter : «Il est en mauvais état. Nous avons juste besoin de quelqu'un ici tout de suite».

Dans un autre extrait diffusé par CNN, on entend également l'opératrice demander comment va l'acteur. Et l'homme de répondre : «Il respire mal. Il souffre beaucoup. Il est conscient. On l'a couvert avec une couverture. Sa tête est couverte». «Est-ce qu’’il commence à s’endormir ?», interroge alors l’opératrice. «Ouais», lui répond son interlocuteur.

Des séquences qui rendent compte à quel point Jeremy Renner a frôlé la mort, ce 1er janvier. Hospitalisé durant deux semaines et opéré depuis à deux reprises, l'acteur de 52 ans est aujourd'hui hors de danger, mais le chemin de la guérison totale semble encore long.