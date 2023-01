Paris Hilton devient maman pour la première fois

Paris Hilton est maman pour la première fois à 41 ans. La femme d’affaires a annoncé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram.

Elle l’attendait avec impatience. La star américaine, qui s'était confiée sur ses difficultés à devenir mère, a accueilli son premier enfant. C'est sur Instagram qu'elle a partagé la bonne nouvelle, dévoilant une photographie, où elle enlace la main de son nouveau-né. Un cliché accompagné d'un tendre message : «Tu es déjà aimé au-delà des mots».

Un petit garçon très attendu

Si la star n'a pour l'heure pas dévoilé le prénom de l'enfant, elle a dévoilé le sexe du bébé, fruit de son union avec l’homme d’affaire Carter Reum. Le couple a en effet accueilli un petit garçon, comme le laisse entendre le petit cœur bleu qui accompagne cette publication. Un bébé très attendu, avait-elle confié en juin 2021 à Variety, expliquant à l'époque qu'«avoir une famille est la seule chose qui me manque».

La quadragénaire a largement été félicitée sur le réseau. A commencer par Kim Kardashian, grâce à qui Paris Hilton avait décidé d'entamer un protocole de fécondation in vitro (FIV), en janvier 2021. C'est d'ailleurs grâce à une mère porteuse, que Paris Hilton et Carter Reum ont pu accueillir ce premier bébé, comme le laisse voir les photographies prises en décembre dernier lors du gala The Hollywood Reporter's Women, où l'héritière de l'hôtellerie affichait une taille de guêpe.

«Tellement heureuse pour vous», a réagi Kim K. Une nouvelle également saluée par de nombreuses personnalités. Parmi elles : Ashley Benson, Lindsay Lohan, Demi Lovato, ou encore les mannequins Heidi Klum et Naomi Campbell.