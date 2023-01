Cindy Williams : l'actrice connue pour ses rôles dans «Happy Days» et «American Graffiti» est décédée

L'actrice Cindy Williams, connue notamment pour ses rôles dans la série «Happy Days» et son spin-off «Laverne & Shirley», est morte ce 25 janvier à 75 ans, ont annoncé ses proches ce mardi.

Très appréciée outre-Atlantique, l'actrice Cindy Williams s’est éteinte à l’âge de 75 ans, ont fait savoir ses enfants dans un communiqué transmis ce mardi 30 janvier au site People.com. il y est expliqué qu’elle est décédée paisiblement mercredi dernier, après une «brève maladie».

«Le décès de notre douce et hilarante maman nous a plongés dans une tristesse insurmontable que l'on ne pourra jamais véritablement exprimer», ont-ils écrit. «Elle était unique, belle, généreuse et possédait un brillant sens de l'humour et un caractère pétillant que tout le monde aimait. Nous avons toujours été et nous resterons toujours très fiers d'elle pour tant de raisons», ont-ils ajouté.

Cindy Williams était connue pour son rôle de Shirley dans la série culte des années 1970, «Happy Days», et son spin-off «Laverne & Shirley», diffusé sur ABC entre 1974 et 1984, mais aussi pour avoir joué le rôle de la petite amie du personnage interprété par Ron Howard dans le film «American Graffiti», en 1973.

Ce dernier a d’ailleurs tenu à lui rendre hommage sur son compte Twitter en écrivant : «Son intelligence sans prétention, son talent, son esprit et son humanité influençaient tous les personnages qu'elle créait et les personnes avec qui elle travaillait. Nous avons travaillé ensemble sur six différents projets. Quel chanceux je suis. Repose en paix, Cindy.»

#CindyWilliams Her unpretentious intelligence, talent, wit & humanity impacted every character she created & person she worked with. We were paired as actors on 6 different projects. #AmericanGraffiti a couple of dramas & then #HappyDays & #laverneandshirley Lucky me. RIP, Cindy https://t.co/pXc9bQhNIk — Ron Howard (@RealRonHoward) January 31, 2023

De nombreuses autres personnalités ont également exprimé leur chagrin après l'annonce de sa mort. «Cindy était INCROYABLE ! Une comédienne géniale et naturelle», a posté Jamie Lee Curtis.

«J'ai eu le privilège de diriger Cindy Williams dans un film indépendant intitulé Stealing Roses (avec John Heard). Elle était talentueuse, gentille et tellement drôle. RIP Cindy», a écrit la réalisatrice Meg Foster.

I had the privilege to direct Cindy Williams in an indie film called Stealing Roses (with John Heard). She was talented, kind and so funny. RIP Cindy. pic.twitter.com/qzCMl0giQy — Meg Foster (@TheMegFoster) January 31, 2023

Fan de la sitcom d’ABC «Lavern & Shirley», dans laquelle Cindy Williams et Penny Marshall (décédée en 2018) incarnaient deux colocataires, l’actrice Ming-Na Wen a présenté ses condoléances à ses proches.

Loved #LavernandShirley! Knew that opening so well.





RIP #cindywilliams



Condolences to her loved ones. pic.twitter.com/ESsL1ZMJq6 — Ming-Na Wen (@MingNa) January 31, 2023

Rosario Dawson a partagé quelques mots sur Twitter en légende du générique de «Laverne & Shirley», «Je suis en train de chanter cette chanson avec tant de gratitude pour vous deux, mesdames. Des joyaux absolus. Unies à nouveau… Repose au Paradis Cindy Williams.»