Rihanna : voici le prix de sa montre à 323 diamants portée lors de son concert du Super Bowl

Dans la nuit du dimanche au lundi 13 février, Rihanna a fait son grand retour sur scène lors du mythique show de la mi-temps du Super Bowl. Sur scène, la chanteuse arborait une montre ornée de 323 diamants qui a été très remarquée.

«Shine bright like a diamond». Lors de son passage au milieu du stade pendant la mi-temps de la finale du Super Bowl, à Glendale, Rihanna a fait honneur à son tube «Diamonds», en arborant une montre sertie de 323 diamants, rien que ça. Création de la maison d'horlogerie Jacob & Co, son prix est de 72.000 dollars, soit l'équivalent d'un peu plus de 67.000 euros.

Pour la mi-temps, la star de la Barbade a interprété un éventail de tous ses plus grands tubes. Vêtue de rouge et entourée de ses danseurs en blanc, le détail de sa montre scintillante n'est pas passé inaperçu.

Check Out The $72,000 Diamond Watch Rihanna Rockat Super Bowl LVII https://t.co/hRvYs9IoVi pic.twitter.com/9Ico1CJLfh — talkGlitz (@talkglitz) February 14, 2023

Le modèle, appelé «Brillant Northern Lights Steel Red», n'est vendu qu'à 101 exemplaires dans le monde.

La maison new-yorkaise Jacob & Co, créatrice de la montre, a été fondée en 1986, et est une habituée des clients de renoms. En effet, Jay-Z, David Beckam, Madonna ou encore Pharrell Williams en sont déjà clients.