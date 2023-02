Francis Lalanne : le chanteur condamné après une altercation avec son ex-compagne

Francis Lalanne a été condamné lundi 20 février à 800 euros d’amende et une interdiction d'approcher son ex-compagne, rapporte Le Parisien.

Le week-end en garde à vue s’est ponctué par une amende de 800 euros et une interdiction d’approcher son ex-compagne pour Francis Lalanne, fait savoir Le Parisien ce mardi 21 février.

«Samedi, le chanteur (…) avait été placé en garde à vue à 22h30 pour ‘harcèlement moral’ après un incident avec sa compagne», indique le quotidien. «Cette dernière, âgée de 24 ans et avec qui il a eu une fillette aujourd’hui âgée de trois ans, aurait manifesté sa décision de se séparer de lui et lui aurait demandé de quitter le logement dont elle est la locataire en titre. Francis Lalanne, 64 ans, aurait refusé, dérobé le portable de sa compagne et dégradé la serrure de son appartement».

Le Parisien précise que lors de son audition en garde à vue, l’interprète de «Pense à moi comme je t’aime» a reconnu les faits, et pris conscience de la situation de rupture avec sa compagne.

Le parquet n’a finalement pas retenu les charges de violences et de harcèlement sur conjoint, optant pour une procédure de composition pénale, qui a abouti ce lundi à la peine d’amende de 800 euros pour Francis Lalanne et une interdiction de se présenter au domicile de son ex-compagne.

Le 6 février dernier, Francis Lalanne avait déjà suscité la polémique, après avoir annoncé dans une interview qu’il allait mettre un point final à sa carrière avec un spectacle avec Dieudonné en avril prochain.