Ed Sheeran parle de ses addictions passées à «diverses drogues et à l'alcool»

Dans un entretien avec le magazine Rolling Stone publié ce 21 mars, Ed Sheeran a abordé ses problèmes liés à l'abus de drogues et d'alcool.

«Quand il était fêtard». Dans sa vingtaine, Ed Sheeran a pris «plusieurs sortes de drogues» comme il l'a lui-même confié dans une interview pour Rolling Stone, expliquant que son tube «Bad Habits», était pour lui une «chanson confession sur la dépendance».

Le chanteur a expliqué qu'il n’avait jamais touché à aucune drogue avant d’atteindre l’âge de 24 ans. A partir de cet âge-là, il avait commencé à en prendre régulièrement «quelques-unes». L'artiste a précisé qu'il avait fait le choix de ne pas divulguer de quelles drogues il s'agissait, car il ne souhaite pas que ses filles l'apprennent plus tard.

Il a évoqué sa première fois, lors d'un festival. «Je me souviens (...) d'avoir dit : 'Eh bien, si tous mes amis le font, ça ne peut pas être si grave'», s'est-il souvenu. «Et puis cela devient une habitude que vous le faites une fois par semaine, puis une fois par jour, puis, deux fois par jour (...) C'est juste devenu de mauvaises vibrations».

Ed Sheeran a souligné qu'il ne consommait aujourd'hui plus ni de drogue, ni d'«alcool fort». Ce changement de vie, il dit le devoir principalement à deux événements qui lui ont fait prendre conscience du danger.

«Deux mois avant la naissance de Lyra [la fille aînée d'Ed], Cherry [sa femme] a dit : ‘Si je perds les eaux, veux-tu vraiment que quelqu'un d'autre me conduise à l'hôpital ?’». «Je buvais beaucoup. Et c'est là que ça a été un déclic».

«J'étais comme, 'Non, en fait, je ne le veux vraiment pas. Et je ne veux jamais être saoul en tenant mon enfant. Jamais, jamais. Boire quelques bières est une chose. Mais avoir une bouteille de vodka, c'est autre chose», a-t-il ajouté.

Le chanteur a également expliqué comment la mort de son ami Jamal Edwards avait renforcé son changement d'attitude vis-à-vis de sa consommation de drogue. «Je ne toucherai plus jamais rien, parce que c'est comme ça que Jamal est mort», a-t-il insisté. «Et c'est juste un manque de respect envers sa mémoire de même simplement s’en approcher».

La perte de cet ami l'a plongé dans une immense souffrance pendant de longs mois, comme il s'en est aussi confié dans une série documentaire qui sera diffusée dès ce 3 mai sur Disney+.

L’interprète de «Shape of you» confesse avoir eu à cette période des idées suicidaires et en avoir ressenti de la culpabilité parce qu’il est le père de deux enfants. C’est grâce à la thérapie que lui a conseillée sa compagne qu’il a pu sortir la tête de l’eau.

Plus tôt ce mois-ci, Ed Sheeran avait annoncé que son nouvel album, « - » (prononcer Subtract), serait publié ce 5 mai. Le disque a été inspiré par une série d'événements qui, selon lui, «ont changé sa vie, sa santé mentale et, finalement, sa façon de voir la musique et l'art». Parmi eux figurent les problèmes de santé de sa femme Cherry Seaborn, qui avait reçu un diagnostic de tumeur alors qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant. En attendant de découvrir ce nouvel album, les fans découvriront le premier extrait, «Eyes Closed», ce vendredi.