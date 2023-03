Hospitalisation en urgence de Tekashi 6ix9ine : ce que l’on sait

Le rappeur 6ix9ine a été hospitalisé en urgence après avoir été attaqué par plusieurs hommes dans les vestiaires d’une salle de sport ce mardi.

Roué de coups. Le rappeur de 26 ans Tekashi 6ix9ine, de son vrai nom Daniel Hernandez, a été, ce 21 mars, violemment agressé par une bande d'individus alors qu’il se trouvait dans les vestaires d’une salle de sport en Floride, a rapporté TMZ ce mercredi.

Les auteurs de l’agression ont pris la fuite après l’avoir passé à tabac, mais ont filmé la scène, précise le site. Dans une vidéo postée sur Twitter, on entend un assaillant dire «prends une photo, je vais devenir célèbre». On peut aussi percevoir le rappeur quitter la salle de sport le visage ensanglanté.

TMZ rapporte qu’il a subi des blessures à la mâchoire, aux côtes et au dos et a été transporté en ambulance vers un hôpital local. «Il a des incisions au visage et des bleus», a fait savoir son avocat pour Variety.

Le rappeur rattapé par son sulfureux passé ?

Vol avec port d'armes, trafic de drogues, violences conjugales, détournement de mineur... Le rappeur a souvent eu affaire à la justice par le passé.

En 2018, 6ix9ine avait notamment reconnu avoir participé à la réalisation et à la diffusion de vidéos mettant en scène des actes sexuels avec une mineure âgée de 13 ans au moment des faits en 2015. Il a également été arrêté en en 2019 pour avoir fait partie d'une bande organisée responsable de plusieurs méfaits ; il avait risqué la perpétuité mais avait obtenu une remise de peine en dénonçant ses comparses.

Libéré après deux ans de détention, ses anciens camarades le menaçaient de représailles. Il avait toutefois refusé l’offre de protection de témoins.

Pour l'heure, on ignore s’il existe un lien entre l’affaire et l’agression dans la salle de sport.