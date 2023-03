Séries Mania : l'actrice Marcia Cross exfiltrée en raison d'une manifestation contre la réforme des retraites

Le festival Séries Mania, qui se tient actuellement à Lille, a ce mardi soir été brièvement perturbé quand des dizaines de manifestants contre la réforme des retraites ont tenté de fouler le tapis rouge où Marcia Cross était en train de faire son arrivée. L’actrice de «Desperate Housewives», a dû être exfiltrée.

Marcia Cross, l’actrice, qui interprétait Bree Van de Kamp dans «Desperate Housewives», a dû interrompre son passage sur le tapis rouge de Séries Mania ce mardi soir.

Aux alentours de 21h, quelques dizaines de manifestants contre la réforme des retraites ont tenté de faire irruption sur le tapis du festival lillois, criant notamment des slogans anti-Macron. Selon plusieurs témoins sur place, ces manifestants ont tenté de soulever les barrières de sécurité et perturbé le show, alors que l'actrice américaine venait d’arriver.

Ils ont été rapidement repoussés par une charge policière, a constaté une journaliste de l'AFP. Après leur départ, des morceaux de verre jonchaient le sol. Une jeune femme a été blessée au visage et prise en charge par les pompiers.

Vers 22h, le calme était revenu, selon la source policière interrogée, qui ne faisait pas état dans l'immédiat d'interpellations ou de dégâts majeurs. Rassemblés à partir de 18h, environ 900 manifestants -selon la préfecture - avaient d'abord défilé entre la place de la République et le quartier de Wazemmes, au sud de la ville, avant d'être bloqués par les forces de l'ordre et contraints de revenir vers leur point de départ, rapporte toujours l’AFP.

«Grèves, blocages, manifs sauvages !», scandaient les manifestants, en grande majorité étudiants et lycéens, accompagnés notamment de syndicalistes de la CGT et de Sud. Ce cortège s'était dispersé dans le calme aux alentours de 20h. Puis environ 250 personnes, «surtout des jeunes» ont ensuite «sillonné le centre-ville, allant à droite et à gauche», a indiqué à l'AFP une source policière.

«Je soutiens les gens qui s’expriment et se battent pour ce en quoi ils croient !»

Plus de peur que de mal heureusement pour Marcia Cross qui, ironiquement, avait déjà assisté la veille à une manifestation à Paris.



Elle avait d’ailleurs partagé sur son compte Instagram une vidéo.

imagine t’es là tu manifestes pour les retraites à paris et tu vois littéralement bree van de kamp sur le trottoir en train de te filmer hurler sur macron (c’est la story de marcia cross AUJOURD’HUI) pic.twitter.com/7OKyUZZSke — axel with an “axe” (@Skaliflowers) March 18, 2023

«Je soutiens les gens qui s’expriment et se battent pour ce en quoi ils croient ! Ce n’est pas une liberté partout dans notre monde», avait-elle également écrit. Un message de soutien chaleureusement commenté par les internautes.