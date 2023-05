Friends : David Arquette révèle pourquoi la série a tué son mariage avec Courteney Cox

Invité de l’émission de radio «Andy Cohen Live» sur SiriusXM, David Arquette s’est confié sans détour sur la manière dont la célébrité de Courteney Cox au début de leur relation a eu un impact négatif sur son égo. Et sur leur couple.

Un vrai recul sur lui-même. En couple avec Courteney Cox après leur rencontre sur le tournage de «Scream» en 1996, David Arquette s’est confié au micro de l’émission de radio «Andy Cohen Live» sur SiriusXM, sur la manière dont la célébrité internationale de celle qu’il a épousé en 1999 a impacté son égo et sa confiance en lui tout au long de leur relation. Et les leçons qu’il en a tiré depuis.

«C’est difficile, du fait que j’ai une vision traditionnelle de la masculinité où je me sens obligé d’être celui qui pourvoit, qui paye l’addition, qui assure le gagne-pain», commence l’acteur. «Dans le monde des acteurs, en général, vous traversez des périodes d’alternance de popularité, où il peut devenir difficile de trouver un rôle. C’est une chose étrange. Et quand vous commencez à vous comparer avec une personne qui se trouve au sommet de sa popularité dans le monde de la télévision, cela devient difficile à gérer», poursuit-il, reconnaissant s’être senti inférieur à son épouse en raison du succès planétaire de «Friends».

Une leçon pour l'avenir

David Arquette reconnaît aujourd’hui avoir eu des difficultés à gérer «la douleur et les disputes», ainsi que son égo. Il avoue avoir laissé des éléments extérieurs influencer sa perception de lui-même. L’acteur a dû apprendre à construire sa confiance en lui, tout en gérant «des douleurs et des traumas de manière à ce que je puisses m’ouvrir aux autres, accepter ce qui me rend heureux, quels sont mes besoins, et quelles sont mes limites».

David Arquette et Courteney Cox, qui ont eu une fille ensemble, Coco, aujourd’hui âgée de 18 ans, se sont séparés en 2010, avant que leur divorce ne soit prononcé deux ans plus tard. Ils entretiennent désormais des rapports amicaux. Lui est marié à Christina McLarty depuis 2015, tandis que la comédienne est en couple avec le musicien Johnny McDaid depuis 2013.