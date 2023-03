Friends : Brooke Shields revient sur la colère noire d'Andre Agassi en découvrant son rôle dans la série

Dans un entretien avec le magazine The New Yorker, Brooke Shields est revenu sur la colère noire d’Andre Agassi – qui était son petit ami à l’époque – au moment de découvrir la scène qu’elle jouait dans la série «Friends».

Un souvenir particulier. En 1996, le temps d'un épisode, Brooke Shields avait hérité du rôle d’une femme obsédée par le personnage de Joey – incarné à l’écran par Matt LeBlanc – qui ne parvient pas à faire la différence entre lui et son rôle du docteur Drake Ramoray dans le feuilleton «Days of Our Lives». Et qui, lors d’un dîner en sa compagnie, se révèle être totalement folle. Dans une interview accordée au prestigieux magazine The New Yorker, Brooke Shields est revenu sur la réaction impétueuse d’Andre Agassi, son petit ami de l’époque, alors qu’il assistait au tournage de l’épisode.

Comme elle l’avait déjà décrit dans son autobiographie en 2014, la comédienne explique que l’ancien champion de tennis a quitté précipitamment le tournage, avant de se rendre à leur domicile où il s’est mis à détruire ses trophées dans un accès de rage. «C’était un comportement irascible», dit-elle. «Dans la scène, je devais sucer les doigts de Joey, parce que ce sont les doigts d’un génie, et je veux les dévorer, car je suis folle», se souvient-elle. C'est à ce moment précis qu’Andre Agassi a quitté les lieux. Avant qu'il ne lui explique les raisons de sa colère.

«Il m’a dit : ‘Tout le monde se moque de moi. Tu me fais passer pour un idiot en te comportant de la sorte’. Je lui ai expliqué que je jouait simplement la comédie. J’apprendrai plus tard qu’il était dépendant aux méthamphétamines à ce moment-là, et que ce comportement irrationnel était certainement dû à cela», poursuit-elle. Brooke Shields épousera Andre Agassi en mai 1997, avant leur divorce deux ans plus tard.