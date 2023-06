Michael Jackson accusé d'actes pédophiles : pourquoi un nouveau procès va-t-il avoir lieu ?

Michael Jackson sera jugé pour les accusations portées par Wade Robson, 40 ans, qui rapporte que la star de la pop l’a violé de ses 7 à ses 14 ans, a appris ce lundi TMZ.

La Cour d'appel de Californie vient d'ouvrir la voie à Wade Robson, un chorégraphe de 40 ans, pour plaider sa cause. Il accuse Michael Jackson de l’avoir agressé sexuellement dans son ranch Neverland, alors qu’il avait entre 7 et 14 ans.

Un autre homme, James Safechuck, a déposé une plainte similaire devant cette cour contre MJJ Productions, la société de Michael Jackson.

Il y a trois ans, les deux hommes étaient au centre du documentaire événement de HBO «Leaving Neverland». Ils s’y livraient sur les abus sexuels qu’ils auraient subis de la part du chanteur de «Thriller», alors qu’ils étaient enfants.

Robson et Safechuck avaient déjà réalisé des poursuites contre la succession de Jackson, rejetées en 2017 en raison du délai de prescription. Leur affaire a été relancée deux ans plus tard, après que le gouverneur de Californie Gavin Newsom a approuvé une loi accordant un délai plus long pour les litiges concernant les personnes qui prétendent avoir été abusées sexuellement dans leur enfance.

Un revirement de témoin

L’artiste a été accusé à plusieurs reprises de faits d'abus sexuels sur des mineurs. En novembre 2003, il avait été arrêté à Santa Barbara, en Californie, et inculpé de dix chefs d'accusation, dont conduite obscène avec un mineur, complot en vue de commettre un enlèvement d'enfant, faux emprisonnement et extorsion (impliquant un mineur).

L'affaire pénale avait été jugée en février 2005, attirant l'attention des médias avec plus de 130 témoins à la barre, dont Wade Robson, qui avait déclaré qu'il avait dormi dans le lit au côté de Jackson mais que le chanteur n'avait pas essayé de l'agresser. Jackson avait finalement été déclaré non coupable de toutes les accusations le 14 juin 2005.

Wade Robson avait changé son récit en 2013 et déposé une plainte. Il a expliqué qu'il avait témoigné faussement en faveur de Michael Jackson en raison d'une «manipulation complète et d'un lavage de cerveau».

Dans le documentaire de HBO «Leaving Neverland», le réalisateur Dan Reed était notamment revenu sur le fait que les deux intervenants avaient précédemment témoigné en faveur de Michael Jackson, «mais le film montre bien le chemin qu’ils ont dû parcourir pour accepter les faits et sortir du silence», analyse-t-il. «Ils sont victimes d’un mécanisme classique de déni et ont dû faire un long cheminement psychologique avant d’en sortir (...) J’ai compris de manière très pratique et concrète comment on tombe amoureux de son propre prédateur, et comment on finit par construire toute sa vie autour d’un mensonge.»