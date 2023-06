Jaden Smith révèle que sa mère Jada Pinkett Smith a initié toute la famille aux psychédéliques

Jaden Smith a révélé que sa mère, l'actrice Jada Pinkett Smith, était le moteur de la consommation de drogues psychédéliques au sein de leur famille.

Les Smith prônent l'usage des psychédéliques. «Je pense que c'était ma mère, en fait, qui a vraiment été la première à faire ce pas pour la famille», a déclaré le rappeur Jaden Smith, âgé de 24 ans, lors de la conférence Psychedelic Science à Denver cette semaine, selon USA Today.

«Ce n'était qu'elle pendant très, très longtemps, puis cela a fini par évoluer et tout le monde y est venu à sa manière», a ajouté Jaden.

Jada Pinkett Smith 51 ans, a eu deux enfants avec Will Smith, Jaden et sa fille Willow, 22 ans. L'acteur de «Hitch», 54 ans, a de son côté aussi un fils de 30 ans, Trey, qu’il avait eu avec son ex-femme Sheree Zampino.

Jaden Smith affirme que l'utilisation de psychédéliques l'a aidé à nouer des relations plus solides avec sa sœur et son demi-frère d'une manière «profonde». «Les frères et sœurs peuvent tellement se disputer et se battre, et Dieu sait que cela a été le cas avec mes frères et sœurs dans le passé», a-t-il confié.

«Mais le niveau d'amour et d'empathie que je peux ressentir pour eux à l'intérieur des expériences [psychédéliques] et en dehors des expériences a été quelque chose de profond et de beau», dit-il.



«Cela nous aide en fait à ouvrir notre esprit pour sortir des anciennes façons de penser qui nous ont amenés à beaucoup de disputes et à l'ouvrir pour qu'il se libère», a expliqué Jaden.

D'autres artistes célèbres dans ce cas

Ce dernier n’a pas précisé quel type de psychédéliques lui et sa famille ont l’habitude de consommer. Il existe notamment la psilocybine (également connue sous le nom de champignons), l'ayahuasca, le LSD (diéthylamide de l'acide lysergique) ou encore la mescaline.

Dans une précédente interview, il avait cependant confié que sa collection de vêtements – Jaden est aussi styliste à ses heures perdues – lui avait été inspirée par des champignons hallucinogènes.



Page Six rappelle que Jada Pinkett Smith s’était par le passé confiée sur ses problèmes d’addiction à l’alcool, ainsi que sur sa dépression. Ce serait pour lutter contre cette dernière qu’elle s'est tournée «vers les médicaments sur ordonnance». «Ce n'est pas un succès pour tout le monde», avait-elle souligné dans son podcast à propos de sa «thérapie». «J'ai lutté contre la dépression pendant si longtemps. Et la chose à propos de la médecine des plantes est qu'elle vous aide à vous sentir mieux mais résout également les problèmes de comment vous y êtes arrivé en premier lieu.»

En plus de Jaden, Will et Jada Pinkett Smith, Lindsay Lohan, Chelsea Handler et Megan Fox ont elles aussi évoqué leurs expériences avec les drogues.

USA Today fait savoir que «certaines recherches cliniques suggèrent qu'il existe des avantages légitimes à utiliser des drogues psychédéliques en quantités appropriées et dans des environnements sûrs». Mais rappelle également que l'usage pour le grand public de ces drogues reste pour leur grande majorité illégal et que, comme pour tout autre traitement de santé mentale, il est important de consulter des médecins et de se rappeler qu’il n’existe aucune solution miracle aux problèmes.

Les experts attirent aussi l'attention sur les méfaits potentiels de la consommation de psychédéliques, qui peuvent inclure la psychose et d'autres troubles liés aux hallucinations, les troubles de la mémoire, les troubles du sommeil et la dépression à court terme.